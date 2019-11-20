【通烏門】眾議院聽證會持續　特朗普批調查如「袋鼠法庭」

美國國會對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查進行得如火如荼，眾議院在11月19日再次舉行了公開聽證會。特朗普形容有關調查是「袋鼠法庭」（kangaroo court）。

美國眾議院19日再次舉行了針對總統特朗普的彈劾調查公開聽證會，負責彈劾調查的眾議院情報委員會主席、眾議員希夫（Adam Schiff）主持。當天的聽證會分為兩場，出庭第一場聽證會的是白宮國家安全委員會的烏克蘭事務專家、陸軍中校文德曼（Alexander Vindman）和副總統彭斯（Mike Pence）的外交事務顧問威廉姆斯（Jennifer Williams）。

這兩名美國國家安全專家19日在聽證會上表示，特朗普7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話時敦促對方啟動對特朗普有利的政治調查，這令他們感到不安和擔憂。

文德曼：表達憂慮後隨即被禁止參加會議

身着軍服的文德曼在眾議院第二周的公聽會上作證說：「我所聽到的是不適當的，是不當行為。」他還說，特朗普要求對競選對手拜登（Joe Biden）進行政治調查與美國的國家安全利益毫無關係。

文德曼認為，特朗普的要求是「一項命令」，會破壞美國的國家安全以及華盛頓與基輔的關係。 他說，特朗普通話結束後不久，自己就向國家安全委員會的一名律師和一名情報官員報告了他對特朗普要求的擔憂，但其後就被排除在本來可能參加的安全會議之外。

彭斯的外交事務顧問威廉姆斯也聽到了特朗普與澤連斯基的通話。她在聽證會上說，特朗普要求調查拜登 「很不尋常」，因為這涉及「國內政治事務」。威廉姆斯指，感覺特朗普的要求「本質上是政治的」，超出了她在擔任外交官14年以來所聽到的其他美國領導人的談話標準。 她說：「我注意到提到拜登在我聽起來具有政治性。」

特朗普：一場政治騙局

出席當天第二場聽證會的是美國前國家安全委員會官員莫里森（Tim Morrison）和美國前烏克蘭事務特使沃爾克（Kurt Volker）。

從19日到21日，在國會眾議院情報委員會的聽證會上，將有九名證人到場作證。民主黨人能否讓美國議員和公眾認為有理由對特朗普進行彈劾，這幾天很可能是關鍵。

針對眾議院的彈劾調查聽證會，特朗普19日當天在一次內閣會議上回應說，這是一個「袋鼠法庭」（即非正規的法庭），由矮小的希夫領導。他還說，這是一個騙局，這是一個大騙局。民主黨人所做的事情，美國的創立者從未想到有可能會發生，也不是創立者們想要的。他們利用彈劾的騙局來謀取政治利益。

特朗普也強調，自己從不認識或聽過文德曼的名字，而特朗普曾在18日表示會考慮通過書面形式向眾議院情報委員會作證。

白宮也在推特（Twitter）上說，自從特朗普上任以來，眾議院的民主黨人就無視美國的工薪階層，只關注他們自己唯一真正的議程項目：彈劾。「但是，我們的國家仍然創造了11萬億美元的價值。」