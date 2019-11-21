【11.21】荃灣李城璧中學學生今明罷課　抗議防暴警入校拳傷學生

荃灣保良局李城璧中學昨天有學生發起行動，欲組成人鏈，堵塞行人路讓學生無法上學，迫使學校停課。不過，人鏈尚未成形，就有人報警，後來防暴警員到場，期間一度進入學校範圍，與學生發生拉扯及碰撞，惟無人被捕。 該校學生今天（21日）早上發起在校門樓梯位置靜坐，今明兩天也會罷課以示不滿，有學生稱，昨天有學生被一名警員揮拳擊傷右胸，更有警員在處理紛爭期間，把手按在佩槍上，令同學萬分恐懼，「昨天是全港首次有警員進入中學校園，警員入了大學、中學，未來會不會入小學？」 《香港01》正向校方查詢罷課事宜，正待回覆。

中五學生J同學（右二）批評，警方行為令同學萬分恐懼。 （鄭翠碧攝）

荃灣保良局李城璧中學修訂逃犯條例關注小組發起今天早上在校門樓梯位置靜坐近一小時，約120人參與，他們戴上外科口罩或黑色口罩，在結束前高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」的口號。關注組認為，目前社會仍然動盪不安，但教育局卻不願停課，因此他們決定今天及明天自行罷課，以示不滿，料有100人參與。

荃灣保良局李城璧中學修訂逃犯條例關注小組代表、中五學生J同學表示，由於社會動盪不安，同學感到在上學時的人身安全受到嚴重威脅，於是在昨天早上7時半，發起「和你suck」活動，希望迫使學校停課，有50多人參加，當中有一、兩人為舊生，其餘均為該校學生。J同學指，活動開始10分鐘後，14名防暴警員及交通警到場，指接獲報案，又稱在場學生是非法集結，以確認身份為由，進入學校兩、三米的樓梯位置，把身穿黑衣的兩名學生拉出校門，扯下其中一人的面具，又動手打了另一人一拳，其右胸瘀腫。

J同學批評，警方行為令同學萬分恐懼，也令學生的人身安全曝露在武力之下，「警方早前聲稱暫緩禁蒙面法的執法，但又以無禮貌的方式扯下同學面具，聲稱要看清楚他的樣子；另一名同學沒有做甚麼，卻遭警員揮拳，有同學更目擊，有交通警把手按在佩槍上！」J同學又質疑，學校校園屬私人地方，警員入內需要先有搜查令，如不是作出拘捕，是非法進入私人地方，「昨天是全港首次有警員進入中學校園，警員入了大學、中學，未來會不會入小學？」

暫緩咗禁蒙面法，但又扯面具，好驚訝，好嬲

讀中六的Peter稱，昨天見到警員在學校範圍執法，感到十分憤怒，「警察好似洩憤咁，又濫用武力，同學無挑釁都打佢，暫緩咗禁蒙面法，但又扯面具，好驚訝，好嬲！」

J同學表示，昨日警員檢查兩名學生的學生證及記下個人資料，約10分鐘後離開，事後學生與校方商討跟進事宜，關注組要求校方公開校門的閉路電視片段，以證有警員打傷學生，「因為當時唔係好多同學睇到打人過程，想睇返個過程，學校話可以喺校內公開片段，但由於唔知傷者想點跟進，希望想睇片段嘅同學先報名，又話唔會刪除片段。」

老師曾致電教育局分區及警方 表達不滿

她又指，在紛爭期間，有老師嘗試保護學生及調停，事後亦曾致電教育局分區及警方，表達不滿防暴警員到場，又稱會加強校門的巡查，亦可安排校長與同學會面，學生希望校方向警方了解為什麼有警員在處理事件時，會以手按佩槍。

荃灣保良局李城璧中學。 （鄭翠碧攝）

李城璧中學昨天發通告指，據警方稱街坊投訴有人嘗試堵塞學校附近賢安街行人路，警方到場了解，要求核實一名在場人士身份，其後與兩名學生出現拉扯及輕微肢體碰撞，當時有職員在校外維持秩序，警員於校門逗留約10分鐘便撤離，無學生被捕或受傷送院，所有學生安全入校園。警方發言人就表示，昨早7時17分，一名男子報案指，有人阻礙學生回校，遂到場處理事件。