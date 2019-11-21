【大學聯招】港大收生改DSE最佳5或6科成績計　全部課程納加分制

香港大學宣布，調整明年文憑試（DSE）收生政策，全部課程將改以最佳五科或六科成績計算，給予考生更大彈性。另外，內外全科醫學士、生物醫學學士及藥劑學學士亦將納入加分制，即文憑試考獲5、5*及5**級，入學分數換算將為5.5、7、8.5分，換言之，港大全數41個課程都會以加分制作為分數換算。

香港大學全部課程明年收生將改以最佳五科（Best 5）或六科（Best 6）成績計算。（資料圖片）

全部課程改為以最佳五科或六科計算成績

香港大學指，為讓2020年入學的文憑試考生有更大信心報讀心儀課程、港大不再採納以往「四個核心科目加兩個選修科目(4C+2X)」的遴選原則，全部課程改以最佳五科（Best 5）或六科（Best 6）成績計算，給予考生更大彈性。同時，考生必須留意大學入學要求，和個別課程對核心或選修科目的指定要求或計分比重等。

而六個課程2020年入學遴選原則有改動，詳情如下:

六個課程將有遴選原則改動。（港大資料）

三個醫科課程將納入加分制 考獲5**級換算分數為8.5分

另外，港大自今個學年起推行「港大加分制」，即文憑試考獲5、5*及5**級，入學分數換算將由5、6、7分改為5.5、7、8.5分。而由2020學年起，內外全科醫學士（JS6456）、生物醫學學士（JS6949）及藥劑學學士（JS6494）三個課程亦都將採用「港大加分制」，換言之，港大全數41個課程都會以加分制作為分數換算。

若成績未達3322級 將視乎個別情況取錄

港大亦提醒，對於文憑試核心科目成績未達大學入學要求（即達「3322」級)，但在其他科目或範疇表現非常出眾的學生，港大各個學院都會視乎學生個別情況考慮取錄與否，過往亦有類似情況的學生獲取錄入讀商科、理科、工程學等相關課程。

同時，港大亦為合資格非華語文憑試考生提供彈性安排，讓他們以國際中文科考試（如GCE、GCSE、IGCSE等）或香港中學文憑考試乙類：應用學習中文成績作為其他中國語文成績，以符合大學入學要求。若考生曾應考多於一個國際中文科考試及/或同時有應考文憑試中文科，則港大會以較佳成績的一科作考慮。