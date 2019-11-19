【逃犯條例】中大港大重開　實施出入管理措施　職員學生須持證

曾被黑衣人及學生「佔領」、並受到破壞的中大和港大，將於明日重開。中大指出，為加強保障校內教職員、學生及校園，明天起開始實施出入管理措施。大學教職員、學生及校友進入校園前，必須要出示證明，否則須向保安人員登記身資料，惟校方保留拒絕行入或駕駛人士進入校園的權利。 至於港大明日起亦會恢復大部份運作，惟只開放予職員及學生，進入校內前亦要持有證件，否則要由西閘的檢查站進入。

警方日前曾與學生在二號橋對峙。（資料圖片／鄭子峰攝）

中大指出，行入若要進入校園，大學教職員及學生須出示「中大通」，校友則須出示校友圖書證或校友信用卡以證明身份。若未能提供以上資料的人士，須向保安人員登記身份證明資料，惟校方保留拒絕行人進入校園的權利。

中大又指，行人可經由大埔道大學正門入口（四條柱正門）、大埔道崇基學院入口（崇基門），或港鐵大學站A出口旁的通道進入校園。

二號橋已圍封 不能進入中大

若要駕車出入校園，中大表示，車輛必須有有效的中大泊車證，駕駛人士或乘客須出示「中大通」，校友則須出示校友圖書證或校友信用卡以證明身份。若未能提供以上資料，須向保安人員登記車牌及身份證明資料。

同時，車輛只可經由大埔道大學正門入口（四條柱正門）進出校園。大埔道崇基學院入口將不准車輛駛入。由於二號橋已圍封，故車輛不能經科學園入口進入校園。

校方表示，會盡快為校內居住教職人員的家屬提供臨時住戶證。

示威者曾在港大外設路障。（資料圖片／張嘉敏攝）

進入港大前要持有證件

港大指出，鑑於校園附近的道路狀況有改善，大學將於明日恢復大部份運作，惟學校只開放予工作人員和學生，故他們必須持有有效證件，否則經西閘的檢查站進入。

校方建議工作人員和學生由西閘、東閘、旭龢道或列堤頓道的入口入進，至於港鐵香港大學站的A及C出口則仍然關閉。