【野戰謀殺案】次被告指事主先動手　上山時無意圖或殺害或傷害人

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案今（21日）續。次被告繼續自辯時稱，當晚在山上是事主(即Bosco)先動手，又指「（事主）大隻過我、大力過我」，他與首被告合力也無法制服事主，一輪打鬥後，他發現事主沒知覺、沒呼吸，認為事主已經死去。他害怕看到事主的模樣，於是用米袋「笠」著事主的頭，打算拉至山中的梯田，但期間失平衡與事主雙雙跌下山，他及後沒理會事主自行爬回山上。他又強高調上山時沒有意圖殺害或傷害事主。

兩名被告嚴汝衡及周正賢在高等法院否認謀殺等罪名。(資料圖片)

本案涉及兩名被告，分別為嚴汝衡（29歲及周正賢（23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲）。

揩事主曾向手槍及氣槍攻擊首被告

次被告今繼續自辯，他說當日走出草叢後看到事主抓著首被告的衣領，遂大叫事主停手，事主看到他後衝前，並叫：「喂Benard。」然後撞向他及推他，首被告一直在後方拉著事主叫：「等等，唔好。」但事主沒有理會。次被告稱，事主接著毆打他，二人便開始打架，但次被告指：「佢（事主）大隻過我、大力過我。」他與首被告無法制服事主，事主再用不同物件攻擊他與首被告，包括手槍及氣槍。

次被告曾搶去鐵通打事主一下

次被告續指，事主又在茶水亭拿出掃帚及鐵通攻擊他，他搶去鐵通後反擊，打了事主一下，此時首被告已立刻叫他停手，但事主卻再撲向他，騎在他身上攻擊他。次被告後來搶去事主手上的武器，反騎在事主身上攻擊事主，事主當時說：「對唔住大佬唔好再打。」

指事主神志不清仍仍有反應

次被告稱他於是停手，並望向首被告，他看到首被告躺在地上神志不清，稍後時間當首被告醒來後，他去看查事主情況，發現事主也變得神志不清，身上有血，但仍有反應，於是他著首被告先離開，帶同行的「貓仔」黃朗祺及「05」趙家進下山。他再查看事主情況時，發現事主已沒呼吸沒知覺，當時覺得事主已死，感到害怕及「面對唔到」，於是用「米袋」套著事主的頭，並將屍體拉去梯田。

曾把事主拉上梯田

次被告指由於事主很重，所以解去他身上的裝備，但他將事主拉去梯田期間，失平衡與事主一併跌下山，但跌下山後他未有理會事主，自行爬返茶水亭，並將事主的物品收在背囊內，又把事主部分裝備、摺刀、鐵通、手槍掉下山，他攜同事主的袋子及自己背包下山，並走到藍田公園。

要求首被告隱暪山上的事

他在公園洗手間內見到自己「成身泥同血」，於是梳洗一番，他在事主的物品中又發現了其手提電話，他見電話髒了，又「洗一洗佢部電話」。後來「貓仔」黃朗祺及首被告到藍田公園找他，他在洗手間內要求首被告幫他隱瞞山上發生的事，首被告答應，並在二人分開時首取走事主的袋子。

首被告提醒出席活動避嫌

次被告事發翌日清晨返家後，再收到首被告的來電，首被告提醒他要參加當天的Wargame活動，否則會惹人懷疑。當天活動期間，首被告稱部分事主的物品被收到一個葵涌的工場，活動後他們一行人去了吃晚餐，期間首被告及「貓仔」收到警方電話，要求他們協助調查，他遂自行到葵涌工場取走事主的物品，並將物品棄置在旺角。

次被告稱在山上與事主打鬥期間，遭事主用硬物及氣槍打頭，又被事主咬及打手臂，他稱上山時沒意圖傷害或殺害事主。

案件編號：HCCC 149/2018