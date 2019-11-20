【野戰謀殺案】次被告自辯指事主不誠實　曾挪用買賣裝備款項

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案今（20日）續。其中一「戰友」本另被控妨礙司法公正罪，陪審團今經法官的法律指引後，裁定該罪罪名不成立，但他仍然要就謀殺罪繼續受審，但他決定不自辯。另一涉案「戰友」則決定出庭作供，直言事主買賣裝備時「唔喺咁誠實」，又稱事主在處理交易時，曾挪用本應要轉交他的款項。

兩名被告嚴汝衡及周正賢在高等法院否認謀殺等罪名。(資料圖片)

次被告脫妨礙司法公正罪

本案涉及兩名被告，分別為嚴汝衡（29歲）及周正賢（23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲）。周原本另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料，但法官今早給予陪審團法律指引，陪審團遂按指引裁定周的妨礙司法公正罪不成立。

指事主性格有時火爆

首被告決定不作供，亦沒有傳召辯方證人；次被告則選擇自辯。次被告表示他在2013年透過玩野戰(Wargame)認識事主，不時會與事主一起玩遊戲、野戰及傾談有關軍事資訊的話題，他形容事主「性格有時火爆」。他知道事主會買賣野戰裝備，但做買賣時「唔喺咁誠實」，而「午夜郊遊群」中的成員也曾與事主進行裝備交易，但成員也認為事主「唔喺咁誠實」。

指事主曾取款自購裝備

次被告憶述，有一次與「05」趙家進及事主玩Wargame時，「05」看中了他身上的皮帶，次被告同意以300元賣給「05」，但「05」身上的現金不足，次被告遂將皮帶交予事主，並著「05」有現金時可找事主交易，惟他後來一直沒有收到任何有關皮帶的消息。他遂致電事主，事主聲稱已將皮帶交予「05」，但「05」尚未付錢，他覺得情況有異，故直接聯絡「05」，「05」卻指他已付錢予事主。

次被告就此事與事主對質，事主才承認已收錢，但因「睇中其他野，拎咗舊錢去買」，後來次被告一直向事主追款，但事主以不同藉口拖欠，包括「唔得閒」、「附近無銀行等」。

售夜視鏡與戰友鬧不和

另外，次被告稱，事主與他、首被告及事主友人「MT」譚家威也曾就買賣夜視鏡發生不快，次被告憶述「MT」曾透過他聯絡上首被告，並發現事主將夜視鏡抬價，「MT」最終聯絡上首被告，向他購入夜視鏡，「MT」亦發現夜視鏡的規格與事主向他所述的不一樣。事後次被告在街上偶遇事主，事主更向他大發脾氣，責怪他將首被告電話給予「MT」才會發生此事。

案件編號：HCCC149/2018