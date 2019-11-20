【野戰謀殺案】次被告與事主就買賣鬧不和　戰友商議山上解決糾紛

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案今（20日）續。次被告下午繼續自辯，他憶述事發前半年曾與事主因購買無線對講機而鬧不和，次被告要求事主就對講機退款或退換，事主不肯，更威脅次被告要繼續繳付對講機的分期款項，否則會「唱衰佢」，令他掉失工作。於是，他與「午夜郊遊群」成員打算約事主上山作弄他，兼嘗試與事主「解決糾紛」，雖然曾有成員建議在山上「打佢（事主）一身」，但他與首被告不同意做法。

兩名被告嚴汝衡及周正賢在高等法院否認謀殺等罪名。(資料圖片)

3.8萬買2個無線對講機

次被告周正賢下午繼續自辯，他憶述在事發前半年曾與事主因買賣Wargame裝備鬧不和，他指當時向事主以3.8萬元購買2個無線對講機，並分期繳款，但交收時事主聲稱忘記帶電池，故當時次被告無法測試對講機是否運作正常。他及後才發現對講機無法運作，要求事主退款或更換有問題的對講機，但事主堅持不退款，而次被告也表示不會再繳分期的款項，二人更因此事相約出來對質。

恐嚇不付款會唱衰次被告

次被告稱，事主在該次會面中要脅，若他不繼續繳付分期款項，會將他「擺上網」及「唱衰佢」，直至次被告因而掉失工作。次被告將此事告知首被告，並想透過首被告約事主出來再解決糾紛，而首被告則建議約事主行夜山或趁玩野戰時傾談事件。

戰友建議作弄事主

次被告又表示，「午夜郊遊群」中另有成員曾建議在山上「打Bosco（事主）一身」，但他與首被告不同意。首被告後來建議作弄事主，打算讓事主服下安眠藥或酒精飲品，令他招認「呃人」一事，次被告稱當時他不同意做法，因為不知事主會否對有關物品敏感，「喺山上咁做好危險」。

以試裝備為由引事主上山

次被告續指，眾人最終決定約事主上山作弄他，事主後來答應在2017年5月27日與首被告及「貓仔」黃朗祺行山，但事主表示會帶同「05」趙家進一起上山，次被告稱當時打算一併作弄「05」。

原計劃若不從會綁起事主

次被告解釋他們的原本計劃，次被告指他們計劃當晚首被告會先上山，而首被告在山上以試裝備為由，獨自帶事主到次被告在山上一個地方，首被告會趁機與事主傾談糾紛一事，若事主同意解決問題，次被告會現身與他們一行人玩「搜救遊戲」；若事主不想解決糾紛，首被告會綁起事主，並拍照及拍片，然後次被告會現身與事主傾談糾紛；若事主拒絕拍片並無意解決糾紛，次被告則不會現身。

指事主突然發脾氣

次被告憶述，事發當晚他率先上山，並在山上的茶水亭煮食，等候首被告帶事主上山，他吃完麵後便行到一個附近稍高的位置，當他看到首被告與事主走到茶水亭後，便再移至茶水亭附近的草叢偷聽二人對話，更聽到事主稱：「我無賣假野比Benard（次被告）。」後來事主似乎突然發脾氣，他擔心首被告會被事主襲擊，所以走出草叢。走近二人時，他已看到事主扯著首被告的衣領，欲毆打首被告。

案件編號：HCCC149/2018