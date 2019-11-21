機場一號客運大樓下周五增48個登記櫃檯　二號大樓將暫時關閉

香港國際機場一號客運大樓擴建部分將於下周五（29日）啟用。擴建部分將新增旅客登記行段L，設有48個旅客登記櫃檯，令一號客運大樓的旅客登記櫃檯總數增至369個，而設於擴建後的一號客運大樓離港層的智能登記櫃檯亦將增至逾100部。同時，隨着一號客運大樓擴建部分啟用，二號客運大樓的旅客登記櫃檯將於下周四（28日）晚上約11時暫停運作。

一號客運大樓擴建部分抵港層禁區新增兩個行李認領轉盤。（香港機管局圖片）

香港機場管理局今日（21日）公布，香港國際機場一號客運大樓擴建部分將於下周五（29日）啟用。擴建部分將新增旅客登記行段L，設有48個旅客登記櫃檯，令一號客運大樓的旅客登記櫃檯總數增至369個。設於擴建後的一號客運大樓離港層的智能登記櫃檯亦將增至超過100部。

而隨着一號客運大樓擴建部分啟用，二號客運大樓將暫時關閉並進行擴建，而有關工程為三跑道系統項目的其中部分。二號客運大樓的旅客登記櫃檯將於下周四（28日）晚上約11時暫停運作，隨後所有航空公司的旅客登記服務將在一號客運大樓進行。

香港國際機場一號客運大樓擴建部分將新增旅客登記行段L。（香港機管局圖片）

現時在二號客運大樓提供的旅客輔助服務，包括失物認領處及行李寄存服務將遷往一號客運大樓，並於下周五（29 日）開始運作。跨境轎車及客車的新票務櫃檯會遷至一號客運大樓擴建部分抵港層，並於同日啟用。兩條位於抵港層禁區的新增行李認領轉盤、小食亭及辦公室將分階段投入服務。標誌及告示將會更新以提供清晰指示，機場亦會增加人手協助旅客。

暫時關閉的二號客運大樓預計將於 2024 年完成擴建後重開，整個三跑道系統亦會同時啟用。屆時二號客運大樓將提供出入境及全面旅客服務。