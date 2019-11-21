六旬翁剪刀插妻致逾70傷處　被裁謀殺罪成　依例被判終身監禁

屯門3年前發生懷疑殺妻案，一對多年來不和並已分房睡逾10年的夫婦，於澤豐花園住所口角。丈夫涉一怒下拿剪刀捅妻，之後到警署自首。而驗屍報告顯示，妻子身上有70處割傷、擦傷等，喉骨內更有剪刀碎片。丈夫早前否認謀殺罪受審，陪審團今(21日)經退庭商議，以6比1裁定被告謀殺罪成，法官依例判處被告終身監禁。

被告蕭偉昌在高等法院否認謀殺妻子黃淑珍。(資料圖片)

被告蕭偉昌，現年61歲。他被控於2016年12月30日，謀殺事主黃淑珍(54歲，下稱：黃)。

庭上透露，被告於1983年有1項「非法管有」罪的案底(該罪已在90年代廢除)，被判簽保守行為。辯方求情指，被告無意殺死黃，但因壓力突然爆發而犯案。

官指被告行兇時暴力兇殘

法官判刑時指，被告殺害黃時暴力和兇殘，並使用致命武器。而被告在與警方的錄影會面中亦指，黃在案發前曾掙扎，大叫「唔好」。而根據陪審團的裁決，他們不接納被告無心殺死黃的說法。

案件令人傷感 子女失去了媽媽

法官又指，本案的結果令人傷感，尤其是對被告和黃的子女，他們因此失去了母親。

法官指，被告在案發後不久便到警署自首，並向警員稱「願意坐20年監」。法官指，接納被告有悔意，但依例需判處終身監禁。

被告與妻常為金錢時爭吵

控方案情指，被告和黃於1984年結婚，兩人育有一子一女，其中兒子為警員。兩夫婦關係惡劣，常為金錢問題爭吵，黃亦指責被告有外遇。兩人因此分房而睡逾10年，但從未發生家暴。

被告行兇後自首

案發日晚上11時許，被告前往警署自首，警方遂拘捕被告，被告謂：「我殺死老婆，我願意坐20年監。」警方遂到涉案單位，發現黃躺臥在床上。

警方調查發現，被告曾於同晚10時許，拿著一個膠袋離開單位。警方之後檢獲該膠袋，發現染有血跡的衣服和剪刀。

指妻曾揶揄去聯絡「二奶」

被告與警方會面時稱，案發前他曾服藥休息。晚上9時許，他醒來後叫黃是否有晚飯，惟黃反叫他聯絡「二奶」。兩人為此口角，被告從抽屜取出剪刀，威脅殺死黃。

他稱黃一度搶去剪刀，惟被告再奪去剪刀，並捅了黃5、6次，之後又勒著，直至她失去知覺。被告稱，若非服了藥，不會殺死黃。而黃的死因為多處被插傷，她身上共有70處的割傷、擦傷和瘀傷，喉骨內有剪刀的碎片。

案件編號：HCCC417/2017