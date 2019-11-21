【逃犯條例】社福界下月發起為期3日罷工　促政府回應五大訴求

反修例示威浪潮未平，各界過往多次發起罷工行動，冀促使政府回應訴求。 社福界成立社福界罷工委員會，今日（21日）宣布於12月17日至19日發起罷工行動，社福界於罷工期間會維持提供最基本及緊急服務。此外，他們於12月15日發起遊行，惟未決定路線。 社會工作者總工會內務副會長張志偉稱，過去兩日已有34間社福機構表明參與罷工，會就罷工行動與其他界別溝通。

社福界罷工委員會今日（21日）宣布於12月17日至19日，發起為期3日的罷工。他們正聯繫不同機構參與，並於Telegram設立罷工的頻道，發放資訊。他們又於12月15日發起「公共服務界罷工前哨遊行」，確實路線未決定，正就行動向警方申請。他們希望透過行動爭取五大訴求，要求政府正視警權問題。若政府漠視民意，他們會啟動無限期罷工。

他們又呼籲各大機構設立罷工危機管理機制，如設立平台討論罷工時的人手及服務安排、跟進及處理員工參與罷工的事宜。若委員會發現有員工因罷工及政見被秋後算賬，委員會會協助聯絡工會、與機構談判，保護員工的權益。

社會工作者總工會內務副會長張志偉稱，自8月起均有發起罷工行動，但始終未有啓動全港的大罷工，他希望由社福界開始帶動，促使公共服務界別共同參與罷工。他指現正就罷工行動聯絡不同的關注組，於過去兩日已有34間社福界機構加入罷工，並正聯絡公務員、醫護服務界等組織，擬發起聯合行動。他又提及今次預早宣布發起罷工，希望能令機構預早準備。他坦言不期望政府即時回覆訴求，但希望行動能有牽頭作用，帶動日後的全港大罷工。

香港社會工作者總工會理事陳虹秀則呼籲各大機構參與罷工，亦強調行動不是為自身利益。