【區選2019】票站加強保安措施　消息︰每站派駐兩警穿全副防暴裝

區議會選舉在反修例示威浪潮中，將於周日（24日）舉行。政府表明會加強投票站的保安措施，包括派警員、民安隊和外聘保安駐票站，以及擴大禁止拉票區範圍等。 據《香港01》了解，每個票站將派駐兩名防暴裝束的警務人員，有別於往昔的普通軍裝，以應付突發需要等。 警方回覆查詢指，警方一直與相關部門保持聯絡，提供協助，並安排適當警力，以確保與選舉相關的活動能順利及有秩序地進行。

據了解，今屆區議會選舉，每個票站將派駐兩名防暴裝束的警務人員，有別於往昔的普通軍裝，以應付突發需要等。（資料圖片）

政府早前表明，會盡最大的努力令選舉可以如期順利地舉行，只有在「迫不得已」的情況下，才會押後選舉，強調「在投票當日，選舉也決不能夠在暴力威嚇的環境下進行。」

政制及內地事務局局長聶德權日前（18日）指，當日會派駐足夠的保安人員，包括警察、民安隊和外聘保安公司人員到各票站，以應付可能出現的安全風險，消防處成立快速應變小組，以應對票站可能出現的火警。除此之外，會擴大禁止拉票區的範圍。選管會主席馮驊日前（19日）亦表示，派警駐票站是一貫安排，多作「後備」，冀市民以投票為主，盡量克制忍讓。

內地及政制事務局局長聶德權早前表示，票站若受攻擊、受損，需暫停票站運作至情況適合再重開，如票站暫停投票逾一個半小時，涉事票站就需押後至12月1日後補。（資料圖片／張浩維攝）

駐票站警全副「韓國仔」

據了解，以往的選舉票站都有派駐軍裝警員，雖然現在警民關係緊張，但警隊有責任派員駐票站，故每個票站將派駐兩名警務人員，但今次會穿戴俗稱「韓國仔」的防暴制服，以應付突發需要，如出現紛爭等，以及加強保障前線。民安隊亦會以每更兩人形式，駐守投票站。

據了解，每個票站將派駐兩名防暴裝束的警務人員，有別於往昔的普通軍裝，以應付突發需要等。（資料圖片）

另外，受羈押的選民會適當地被編配往設於懲教院所或警署的專用投票站投票。有三間警署設立專用投票站，以供於投票當日被還押或拘留的已登記選民投票，分別設於跑馬地警署（U0201）、長沙灣警署（U0202)、田心警署（U0203)，與一般投票站一樣，投票時間由上午7時30分至晚上10時30分。基於保安理由，設於懲教院所內的20個專用投票站，投票時間為上午9時至下午4時。

警方：一直與相關部門保持聯絡安排適當警力

《香港01》向警方查詢投票站內的防暴裝束警務人員會否攜帶武器，以及其投票站內的主要工作。警方回覆指，警方一直與相關部門保持聯絡，提供協助，並安排適當警力，以確保與選舉相關的活動能順利及有秩序地進行。