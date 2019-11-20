【區議會選舉2019】傳票站採難乾印章墨水　聶德權：無中生有

區議會選舉將在周日(24日) 舉行，內地及政制事務局局長聶德權表示，政府極希望區選能如期舉行，呼籲示威者停止暴力威嚇及堵塞道路，並且不要破壞交通設施及路軌。 對於有指今年票站採取的印章墨水較難乾，令選票對摺後有影響，容易成為廢票。聶德權強調絕無此事，就有人無中生有、無風起浪感到遺憾，提醒大家要冷靜地「Fact Check」，勿輕信謠言。

聶德權表示，票站沒有採用採難乾印章墨水。（鄭榕笛攝）

聶德權稱，教育局宣布今早復課後，有人干預鐵路及堵塞馬路，導致多區交通嚴重擠塞。他強調為保安全，票站人員當日需要跨區工作，若交通出現擠塞，或令他們未能準時到達票站，影響票站運作，故此他再三呼籲示威者當日不要堵塞馬路。

聶德權又透露，危管會今日於選管會主席馮驊主持下舉行會議，審視社會現時情況，並做好應變計劃。他重申選舉當日委員會會協助選委會監察、處理騷亂、危害公眾安全等狀況。

被問及票站受損到何程度才會延後甚至取消選舉，聶德權指，票站若受攻擊、受損，需暫停票站運作至情況適合再重開，若票站暫停投票逾一個半小時，涉事票站就需押後至12月1日後補。

他又指，選民需出示身份證正本才可投票，如遺失身份證，應攜同警方的報失證明文件，以及附有照片的旅遊證件證明身份前往投票，強調網上有傳言指集體報失身分證，以報失紙冒充他人投票的方法是絕不能發生。