避孕套推廣員涉姦大學女生　事主遭拉下口罩強吻　當時患手足口病

避孕套推廣員在大學作推廣時，巧遇在該校就讀的前女同事，推廣員涉嫌藉詞上女同事的宿舍，並把她強姦案，案中事主今(21日)出庭作供，她指被告聲稱想到她的舍宿休息，她答應了。她當時患上手足口病，並戴上了口罩，被告入房後，趁她去洗手間回來後，脫下她的口罩強吻她，之後更把她強姦。女生又說：「覺得自己好蠢，畀佢入嚟自己間房。」

被告徐卓林否認強姦女大學生。(李慧娜攝)

被告徐卓林（25歲）否認於去年9月26日於香港強姦X。

被告稱擔心女友知他上事主房

X今透過視像系統作供，透露曾和被告擔任推廣員工作。兩人只是普通朋友，沒有親密關係。於案發日，X因手足口病而求醫。同時，被告當天在她就讀的大學進行推廣避孕套的工作。兩人在校內遇見時，相約晚上一同食飯，被告並問X可否到其宿舍休息。X同意後，被告指擔心女友得知，要求X不要向他人透露。

事主案發時患手足口病

兩人食晚餐後，再到X的宿舍。控方播放被告在宿舍地下大堂登記的閉路電視片段，控方大律師並問X，為何X在片段中戴上口罩，又指案發時戴口罩不犯法，可以放心解釋。X解釋，醫生診斷她患上手足口病，因此戴口罩以避免傳染他人。

回到房間燈已關

她和被告在房內坐在床上，各自睇電話，之後被告稱疲倦，而躺在床上。而X之後去洗手間，返回房間後發現房內的燈已關掉。被告則解釋，因需休息而把燈關上。X之後也因疲倦，亦躺在床上休息。

X稱曾表示好痛對方未理會

惟被告脫下X的口罩，強吻X，甚至把舌頭伸進X的嘴內。X則用手機擋格，又圖拉高口罩。被告繼而把手伸入X的內褲，摸其下體。他又脫下他和X兩人的褲子，並把她強姦。X指，當時有推開對方，亦表示「好痛」，但對方都未有理會。

被告性侵X後，離開了宿舍，並要求X不要把事件告知他人。惟X把事件告知朋友，並說：「覺得自已好蠢，畀佢入嚟自已間房。」X最終於翌日報警。

案件編號：HCCC157/2019