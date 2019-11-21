網絡作家「恐懼鳥」被捕　警指涉嫌襲擊公職人員

Facebook專頁「恐懼鳥 Scary Bird」發文，指筆名為「恐懼鳥」的網絡作家李頌仁，今日（21日）外出後失聯失蹤，後來再發文指他已被捕。 警方證實，「恐懼鳥」因涉嫌妨礙公職人員執行職務及襲擊致造成實際身體傷害被捕。案件將於明日上午在東區裁判法院提堂。

Facebook專頁「恐懼鳥 Scary Bird」發文，指筆名為「恐懼鳥」的網絡作家李頌仁今日（21日）外出後失聯失蹤。（恐懼島FACEBOOK專頁）

稱中午離家後失聯

Facebook專頁「恐懼鳥 Scary Bird」的管理員今日發出通告，稱筆名為「恐懼鳥」的李頌仁，本來於今日早上11時擬前往銅鑼灣中央圖書館，惟從西營盤住宅離家後便失聯。

帖文指，當時他身穿紅色衛衣、灰色短褲、橙色拖鞋，現年28歲，呼籲曾見過「恐懼鳥」的人聯絡他們。後來Facebook專頁再發文，稱已確認他被捕，現時正灣仔警署拘留。

Facebook專頁後來發文，稱已確認「恐懼鳥」被捕，現時正灣仔警署拘留。（恐懼島FACEBOOK專頁）

警方證實被捕 指涉嫌襲擊公職人員

警方回覆查詢時證實事件，指「恐懼鳥」今日懷疑曾在灣仔怡和街的樓梯間吸煙，當公職人員擬向他發出定額罰款通知書時，「恐懼鳥」企圖逃去及拒絕合作，當時兩名男公職人員遂上前截停他，期間「恐懼鳥」懷疑以手襲擊公職人員，導致一名公職人員面部受傷。

警方指，該名公職人員清醒，後來被送往律敦治醫院治理。「恐懼鳥」亦以涉嫌妨礙公職人員執行職務，以及襲擊致造成實際身體傷害被捕。案件交由灣仔警區刑事調查隊第四隊跟進。

90後網絡作家 撰寫恐佈文章

「恐懼鳥」為網絡作家，專門撰寫及蒐集恐怖或懸疑故事。「恐懼鳥」曾出版與暗網（Deep Web）有關的作品，由於被指內容血腥及暴力，一度惹起爭議，後來小說被評為不雅物品，不得向18歲以下人士發布或出售，故須重新包裝書本，因此曾在書局下架。他最近亦推出新作《犯罪鳥歌》及《螞蟻窩》。