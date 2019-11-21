【示威拆磚】上周拆磚量等於五個月總和　拆磚總面積達2.5個球場

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《逃犯條例》修訂爭議至今逾5個月，多區持續爆發示威衝突，上周網民發起三罷行動後，多區均出現堵路、磚頭被掘起作路障，行人路成一片片「沙漠」，至今仍未完成修復。路政署指由6月起至上周中，共有超過4,000平方米行人路路磚被拆走，但近日道路設施遭受嚴重破壞，有關總面積已增至約8,900平方米，等如約2.5個維園足球場。路政署指因應實際的情況及需要，或會更改公共道路路面物料，例如在指定的行人路路段將路磚更換成混凝土。

多區行人路磚頭被掘起，成一片片「沙漠」。（資料圖片／余睿菁攝）

路政署指自今年6月起，署方轄下多個公共道路設施遭受破壞，截至上周中，共有超過4,000平方米的行人路路磚被拆走，另有其他公共道路設施被破壞、塗污或貼上標示，同期署方亦已復修大部分的行人路路面。署方指惟近日轄下公共道路設施再遭受嚴重破壞，截至11月18日，被拆走的行人路路磚總面積已增至約8,900平方米，署方現正積極跟進餘下的復修工作。

或更改路面物料如混凝土

署方指為保障道路使用者的安全及令交通能盡快回復正常運作，除安排以混凝土填補被挖起的路磚等臨時維修工作外，亦會因應實際的情況和需要，如地下設施多寡、外觀、人流等等，與相關部門進行商討或應相關部門要求，並基於公眾安全及保安等考慮，在重鋪路磚受損的位置或其他相關位置進行路磚加固工程，或更改公共道路路面物料，例如在指定的行人路路段將路磚更換成混凝土。

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