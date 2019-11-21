【逃犯條例】50人港島晚上「和你跑 」　參加者帶子女參與

撰文：張嘉敏
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反修例風波持續多個月，市民發起不同行動表達訴求。有市民今晚（21日）發起「和你跑」行動，由中山紀念公園跑步至灣仔會展外空地。
活動於晚上9時開始，約有50人參與。他們沿途亮起手機電筒及高叫口號，並於終點排列出「SOS」的字樣。
有參加者坦言曾被捕，但仍希望「企出嚟」透過和平方法繼續表達訴求。同場亦有父母帶同年幼子女參與，坦言要為下一代堅持下去。
他們沿海旁跑至會展外。（張嘉敏攝）
「和你跑」於晚上9時開始，於中山紀念公園作起點，以灣仔會展外的空地為終點。活動約有50人參與，他們沿海旁跑至會展外的空地，期間不時有參加者互相打氣，向同伴稱「速龍係你後面呀。」他們於終點排列出「SOS」字樣，又高叫口號及合唱願榮光歸香港。活動約於晚上10時完結，參加者和平散去。
陳小姐雖曾被捕，但仍堅持「企出嚟」。（張嘉敏攝）
參加者陳小姐稱，自己曾於10月在太子一帶被警方以蒙面法及非法集結罪拘捕，惟她指當時自己僅位處行人路位置，而她亦於早前成功「踢保」。陳小姐又指，由於近日見到中大及理大的衝突，有圍觀者因路過現場已被拘捕，故希望以和平方法表達訴求。她認為警方欲透過大規模拘捕方式，令反修例示威運動完結，惟她認為只會有反效果，激發更多人「企出嚟」，直至政府回應訴求。
黃先生及太太則帶同6至8歲的子女參與活動，他們稱自6月起已關注反修例運動，一直與子女參與大型遊行等活動，希望籍此教育下一代，「佢哋會問點解翻學唔畀戴口罩。」黃太太稱警方濫暴及暴力行為嚴重，目睹近日理大及中大衝突感到「心噏」，坦言為下一代更要堅持「企出嚟」，「我哋有仔女衝唔到，但都要盡做。」