【逃犯條例】50人港島晚上「和你跑 」　參加者帶子女參與

反修例風波持續多個月，市民發起不同行動表達訴求。有市民今晚（21日）發起「和你跑」行動，由中山紀念公園跑步至灣仔會展外空地。

活動於晚上9時開始，約有50人參與。他們沿途亮起手機電筒及高叫口號，並於終點排列出「SOS」的字樣。

有參加者坦言曾被捕，但仍希望「企出嚟」透過和平方法繼續表達訴求。同場亦有父母帶同年幼子女參與，坦言要為下一代堅持下去。