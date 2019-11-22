【理大】警連日開咪　批留守示威者：讀毅進嘅毅力都無

警方包圍香港理工大學行動多日，至今仍有示威者留在校內。警方連日都用揚聲器與留守示威者對罵及播歌，歌單包括周杰倫的《四面楚歌》、陳奕迅《十面埋伏》等。 據記者觀察，警方曾向留守示威者「嗌咪」，稱他們「妒忌警察」，又指示威者「連讀毅進嘅毅力都無」，否則可以當警員月薪達2.5萬元。 亦有傳媒拍下短片，有警員在片中稱留守示威者「好垃圾」、「無腦」，又稱對方只能猶如基層、拾荒者等吃「冰冰冷冷的生命麵包」，但他們下班後可以到深圳吃海底撈，又能喝冰凍啤酒。

警方包圍香港理工大學第五日，至今仍有示威者在校內留守。（歐嘉樂攝）

嘲理大示威者「憎人富貴嫌人貧」

警方周三(20日)在理大外「開咪」，稱：「原來你哋妒忌，原來你哋連讀毅進嘅毅力都無，毅進係有毅力，要有進步先讀到，讀完之後你哋就可以攞到二萬五千蚊做一個警員嘞，你呢？」警員又指，留守示威者薪水低、破壞中大及理大，直言：「你哋妒忌警察！」

警員又「嗌咪」，指留守者「憎人富貴嫌人貧」，「你哋睇下24號嘅投票結果會係點！民意逆轉！」

警方包圍香港理工大學各個出入口。（歐嘉樂攝）

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稱受過高等教育的人智商較低

《眾新聞》於周四(21日)晚上亦上載短片，顯示警員繼續在理大外圍「開咪」，期間又以強光電筒照向理大。有警員稱，在這數月中，發現受過高等教育的人，其智商、分析和邏輯能力都較無受過教育的更低，又說：「真係覺得你哋好垃圾，永遠得個講字…做又做唔掂、做又做唔好…我睇你哋唔起呀。」

警員又指留守人士只能猶如基層、拾荒者及長者吃「冰冰冷冷的生命麵包」，但他們下班後可以到深圳吃海底撈，又能喝冰凍啤酒。