【不合作運動】兩男女疑阻礙港鐵及跳閘被截　涉犯刑事罪被控

近月有人發起不合作運動，港鐵運作亦受到不同程度的阻撓，一名男學生及一名女文員，涉嫌分別在參與「和你塞行動」及跳閘時被截，並被發現疑作違法行為而被控，其中學生被截查時疑其背包內有一把刀，被控藏有攻擊性武器罪，女文員則涉嫌襲警被控。兩案暫時均毋須答辯，押後至1月再訊。

兩名男女被告在東區法院提堂。(資料圖片)

男學生涉藏有一把刀

男被告麥芸端，18歲，現為學生，被控一項藏有攻擊性武器罪，指他在今年11月20日在灣仔站2號月台管有攻擊性武器，即一把刀，意圖作非法用途。案件押後至1月17日再訊。麥准以2000元保釋，須遵守宵禁令和禁止離港令。

據悉，被告涉參與周三（20日）「和你塞行動」，試圖阻礙灣仔站的正常運作而與一名乘客爭執，混亂間有警員到場處理。經搜身後，有人的背包內被搜出一把刀。

女文員被截時涉襲警

另一案涉及女被告謝穎希，27歲，現職文員，被控一項襲警罪，指她11月14日在灣仔站1號月台往大堂梯間襲擊正在執行警務的督察17785。謝獲准以現金1000元保釋，案件押後至1月3日再訊，以便警方繼續蒐證，包括閉路電視片段、尋找證人和獲取法律意見。

據悉，女文員疑在灣仔站跳閘時，被一名休班警員截停，從而發生爭執，最終有人涉嫌襲警被捕。

案件編號：ESCC 2603, 2607/2019