教育局發信禁學生五大校內政治活動　唱歌叫口號拉人鏈均被禁

反修例風波持續六月，全港多間中學均有學生在校內外表達訴求。教育局局長楊潤雄昨日（21日）向全港官立中學家長、同學發信，明言學校不應作為表達政治訴求的平台，學生不應在校內舉行宣示政治立場的活動，包括罷課、唱歌、喊口號、拉人鏈等。楊潤雄亦指，近日有學生故意阻礙地鐵關門、堵塞道路，不但危險，更屬違規或違法，「害己累人，絕對不能接受。」

11月12日，中學生於九龍塘築人鏈。（資料圖片/歐嘉樂攝）

楊潤雄：不應在校內參加政治活動 包括罷課、喊口號、拉人鏈

反修例風波持續數月，不少中學生均有以叫口號、組人鏈等不同形式在校內外表達訴求。教育局局長楊潤雄昨日（21日）向全港官立中學家長、同學發信。信中寫明：

學校是學生學習的地方，不應被用作表達政治訴求的平台。 教育局局長楊潤雄

信中同時列明學生不應在校內舉行或參加宣示政治立場的活動，包括以下活動：

罷課 唱歌 喊口號 拉人鏈 派發政治宣傳物品

另外，所有在校內舉辦的活動都必須先徵得校方批准；而穿上校服參加校外政治活動，會令人誤會這些活動代表全校師生的立場，並不適宜。學校會繼續按既定的校本訓輔機制，處理違反校規事宜。

9月24日，九龍東學生組成聯校人鏈。（資料圖片/李澤彤攝）

阻礙地鐵運作、馬路行車 害己累人 絕不能接受

近日有人響應網上號召阻礙港鐵運作及堵路。楊潤雄在信中亦指，近日有一些學生故意阻礙鐵路列車關門、跑出馬路阻礙行車、堵塞道路等行為，「不但非常危險，影響其他市民，更屬嚴重違規甚或違法的行為，害己累人，絕對不能接受。」他呼籲家長勸喻子女切勿參加危險或違法活動，「以免影響一生」。

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呼籲學生勿因政治運動而損害親情

楊潤雄在信中亦指，近月社會紛爭令同學情緒受困，有同學因參與校外政治活動而受傷或被捕，師長們都感到痛心。他希望同學「停一停、靜一靜、想一想」，不要因參與社會政治運動而「損害親情、友情或師生感情」。

同時，楊潤雄亦於昨日（21日）發信給全港公營及直資學校校監，指希望學校管理層盡快向家長和學生再次闡明學校對學生行為的要求，提醒學生應守規守法，如有不當行為，須接受校本的訓育和輔導安排。