【逃犯條例】兩醫護工會促港府公開催淚彈成分：兩名局長誤導公眾

反修例風波的警民衝突中，警方使用數以千計的催淚彈作驅散，催淚煙遍佈全城，不少市民關注催淚彈的成分及對人體的影響。不過，食物及衞生局局長陳肇始及環境局局長黃錦星周三（20日）在回覆立法會議員的質詢時，仍拒絕透露催淚彈的化學成分。 香港專職醫療人員及護士協會、醫院管理局職工總會今天（22日）發表聯合聲明，批評兩名局長的回應不單沒有釋除公眾疑慮，甚至可能誤導市民忽視催淚彈對自身健康的影響，「我會認為，政府遲遲不敢公布催淚彈的化學成分，是讓政治淩駕市民福祉及健康，讓市民，包括警員，蒙在鼓裡。」 兩個工會敦促政府立刻公開催淚彈成分。

警方在驅散示威者時，不時發放「催淚彈放題」，周遭立時變得白茫茫一片，能見度極低。 （資料圖片／梁鵬威攝）

香港專職醫療人員及護士協會、醫院管理局職工總會今天發表聯合聲明，譴責兩名局長的回應，「上述回應不但沒有釋除公眾疑慮，甚至可能誤導市民忽視催淚彈對自身健康的影響。」

兩個工會認為，如催淚彈含有二噁英或其他危險化學物質，不僅市民及示威者會受到影響，同時也會危害前線警員的健康。聲明指，根據世界衛生組織的定義，二噁英是一組對環境具有持久性污染力的化學物質，具有非常高的潛在毒性，而且不易被分解，一旦產生就會持久地存在於環境中，對公眾健康構成重大危機，人類可以透過食物、水、空氣和皮膚接觸等途徑攝入二噁英。聲明指出，施放催淚彈的警員很可能是最常接觸及攝入二噁英的群眾，而二噁英一旦進入人體，就會長久駐留。它們在人體的半衰期（即體內物質濃度降至最初一半所需的時間）估計長達7至11年。

聲明續指，人類如果意外地攝入大量二噁英，可引致各種皮膚問題，包括氯痤瘡、皮膚出疹及變色、體毛過多等，並有機會影響肝臟功能，長期攝入更可能會損害免疫系統、生殖功能、內分泌系統及發育中神經系統等，尤其胎兒、新生兒因器官系统迅速發育中，對二噁英最為敏感。

兩個工會認為，目前已有多方證據顯示警方施放的催淚彈是釋放二噁英的來源，惟警方卻指示威者燃燒雜物才是主要釋出二噁英的來源，而有學者就曾反駁警方說法，因此對於黃錦星仍指燒垃圾是二噁英的主要來源，兩個工會批評黃錦星有誤導公眾之嫌，表示十分失望。

兩個工會直言，「我會認為，政府遲遲不敢公布催淚彈的化學成分，是讓政治淩駕市民福祉及健康，讓市民，包括警員，蒙在鼓裡。」兩個工會敦促政府立刻公開催淚彈成分，特別是9月到11月使用的催淚彈，以釋除公眾的疑慮，並要求政府下令警員在未確認催淚彈成份是否危害前線警員及市民健康前，不應再施放催淚彈。