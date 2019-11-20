學校自費10萬元清潔催淚煙殘留物　教育局僅指：可參考衞生署指引

全港中、小學今日復課，連日示威衝突集中在油尖旺區，警方在驅散示威者時，曾在區內施放多枚催淚彈，影響區內學校，部份學校包括德信學校繼續停課，以全面清潔校園。校方指，已斥十多萬元安排專業公司，一連三日徹底清洗校園及空氣淨化，確保師生可以在安全環境下復課。 教育界立法會議員葉建源指，學校未曾有處理催淚煙殘餘物的經驗，重申促請教育局等派員到嚴重受催淚煙影響的學校，檢測空氣及環境數據，評估校園健康安全風險。教育局回覆查詢時，未有回應相關建議，只稱學校可參考衞生防護中心相關指引，亦無表明是否有責任確認保師生健康安全。

理大對出暢運道與漆咸道南一帶成為近日的示威戰場，警方多次發射催淚彈驅散示威者。（資料圖片）

有學校斥資十多萬聘清潔公司清洗校園

近日示威衝突集中在理大、彌敦道及加士居道一帶，警方曾在區內施放大量催淚彈驅散示威者，催淚煙波及區內學校，包括位於柯士甸道的德信學校，學校今日起至周五繼續自行停課。

校長郭超群表示，學校已斥資約十多萬元，聘請專業清潔公司徹底清潔校園，亦會在室內裝設空氣淨化機。他指，清潔公司會先用化學品清潔校園所有外露的地方，再以高壓水槍去清洗；其後，會在學校課室、禮堂、廁所等空氣淨化，亦會在淨化前後量度空氣質素，確保環境安全及適合師生上課。

教育界立法會議員葉建源批評，政府堅持不公開催淚煙的成份，令公眾無從得知催淚煙對人體健康的影響，漠視公共衛生健康。（資料圖片）

政府不公開催淚煙成份 學校難知道如何徹底清潔

反修例示威持續超過五個月，警方已施放萬枚催淚彈，但政府至今未有透露催淚煙的成份，食物及衛生局局長陳肇始今日表示，不宜公開有關成份，免影響警方行動部署。

教育界立法會議員葉建源批評，政府堅持不公開催淚煙的成份，令公眾無從得知催淚煙對人體健康的影響，漠視公共衛生健康。

葉續指，雖然衛生署提供清潔指引，但內容僅一般資訊，在不知道催淚煙成份下，質疑學校如何能有效徹底清潔校園。他指，學校未曾有處理催淚煙殘餘物的經驗，促請教育局及環境局派員到嚴重受催淚煙影響的學校，檢測空氣及環境數據，評估校園環境安全，以及協助清潔工作，「如果局方拒絕，佢會有咩更好嘅解決方法?」

教聯會主席黃錦良認為，教育局有責任確保校園環境安全，知悉部份受影響學校對被催淚煙波及校園感擔心，建議局方亦按學校需要提供適切協助。

全港中、小學今日復課，教育局局長楊潤雄在社交專頁發帖文指，曾於中午時間探訪學校情況。（教育局）

教育局無回應是否有責任保障師生健康安全

《香港01》向教育局查詢，部份學校受催淚煙影響，局方是否有責任保障師生健康安全、會否派員檢測空氣及環境數據、安排專業清潔公司等。但教育局僅回應，指個別學校的環境若受最近社會事件影響，可參考衞生防護中心的指引，詳情已上載至官網。

另外，局方指，學校可調撥現有資源購買有關物品或服務。此外，學校如受近日事件影響而需較長時間才能復課，可根據其校本應變機制，盡早通知家長。如個別學校有特殊情況，亦可主動聯絡教育局，以按需要提供適切支援。