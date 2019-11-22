【逃犯條例】馬鞍山被火燒男子終醒來　情況穩定可說話

反對修訂《逃犯條例》風波持續，大批網民上周一（11日）發動全城三罷，行動引起多區衝突，有一名男子在馬鞍山廣場對開行人天橋與黑衣示威者爭執，期間男子被一名黑衣人淋潑不明液體及點火而燒傷，需送院治理。民建聯立法會議員葛珮帆今日（22日）於Facebook透露，被點火燒傷的李先生已經清醒，情況穩定，可以說話但聲線微弱，比較難聽清楚。

葛珮帆於其facebook專頁中指交代被火燒的李先生目前已清醒，並指已經把第一批代收的支票交給李太。（葛珮帆facebook圖片）

葛珮帆：傷者醒來後着太太要小心

葛珮帆於其Facebook專頁交代被火燒的李先生目前已清醒，醒來後又叫其太太小心。葛又指，已經把第一批代收的支票交給李太，又呼籲市民勿再打電話到其辦事處查詢，因員工已應接不暇。

有網民上周一發動全城三罷，李先生疑追逐破壞港鐵馬鞍山站的黑衣人，其後與示威者爭執，之後突被一名黑衣人淋潑易燃液體及點火，瞬間燒成火人，五成皮膚被燒傷，需要植皮治療，情況一度危殆。警方早前表示，有關案件已列作「企圖謀殺」處理。