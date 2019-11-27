廣華滅蚊王獲醫管局傑出員工獎　減蚊患不能自掃門前雪

說到醫院，很多人都會第一時間想起醫生護士，但醫院運作有賴背後一班支援人員。廣華醫院的廣華醫院支援服務部3A級運作經理李漢周，榮獲今年度醫管局傑出員工獎。在廣華工作18年，他對於滅蚊及處理緊急事故都有豐富經驗，在任期間廣華醫院沒有人在院內感染登革熱，計劃2年後退休的他亦希望能夠培訓接班人。

李漢周（左）在廣華醫院負責滅蚊工作，減低以蚊為傳播途徑的疾病。（王珮殷攝）

醫院內滅蚊 院外更要滅蚊

李漢周表示，成功的滅蚊工作必須從防治的角度出發，不能在蚊患問題出現後才解決問題。為防止以蚊作傳播途徑的疾病，李漢周帶領的滅蚊隊每周會進行兩次滅蚊工作。在醫院的積水處及樹木灑蚊沙，防止因積水滋生蚊蟲。

除醫院範圍，他們亦會到醫院500平方米的範圍主動滅蚊。如定期巡邏醫院對面的學校明渠，若有積水會主動灑蚊沙，並找相關政府部門跟進。

廣華醫院會在懷疑登革熱患者的病床旁安裝滅蚊器及蚊燈，降低病人受感染的集會。（王珮殷攝）

有賴支援部門的工作，廣華醫院過往從來沒有出現病人在院內感染登革熱的個案；廣華醫院在過去36個月內的誘蚊產卵器指數都達標，蚊杯內沒有出現孑孓（蚊子的幼蟲）。

年輕人學歷高「無咁捱得」 恐青黃不接

58歲的李漢周除滅蚊及其他支援工作外，主要負責培訓新入職的支援人員。他指出支援工作能夠減輕醫護工作量，亦能令醫院運作更順暢。因此，李漢周希望能將工作經驗傳授給後輩，令他們能更易掌握支援工作，也維持醫院的效率。

他慨嘆現在年輕人學歷水平比以往高，傾向舒適的文職工作，「無以前咁捱得」，令支援職系人員青黃不接。