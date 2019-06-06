月經過多、多血塊或屬缺鐵性貧血　廣華醫院新輸鐵服務免留院過夜

女士常被月經問題困擾，經期不準、經血過量更令正計劃懷孕的女士煩惱不已。廣華醫院婦產科顧問醫生梁展華提醒，不要忽視經血過多問題，體內有子宮纖維瘤、腺肌瘤或患有功能性子宮出血，都有可能導致經血過多，更有可能患缺鐵性貧血，需要服食鐵丸、以靜脈注射方式輸鐵或輸血，補充體內鐵質。 醫生會先為患者補充體內鐵質，才解決經血過多的根本問題。若以輸血為患者補充鐵質，患者或需在醫院住上一至兩晚，而近兩年提出的輸鐵，則可減省入院時間，患者不需住院，僅數小時便可完成輸鐵。

廣華醫院約18個月前開始，讓缺鐵性貧血患者選擇輸鐵取代輸血。（資料圖片）

多方法自我檢查經血是否過多

月經周期是否準確、經量是否正常均能反映女士的身體情況，若經量多於80毫升已屬經期過多，需要求醫。難以量度經量，可留意月經是否經常帶多凝固血塊、出現血崩、頭痛、以及頭暈等徵狀。經血過多，有可能出現缺鐵性貧血，需要食用俗稱鐵丸的補充劑、輸血或輸鐵補充體內鐵質，並找出經血過多的原因，若患者因為體內有纖維瘤或腺肌瘤，或需做手術取出腫瘤。

輸鐵是以靜脈注射方式把鐵質打入患者體內。 （陳芷昕攝）

輸鐵所需時間只數小時

輸鐵過去較少在本港聽聞，廣華醫院大約一年半前起，開始以輸鐵取代輸血，為血壓穩定的患者輸鐵。梁展華表示，醫生會先為患者檢查血色素，若患者血色素過低，醫生會建議患者服食鐵丸、更嚴重會建議輸血或輸鐵。若患者選擇輸血，需要的時間相對較長，需要1至2天，患者或需要住院，當中輸血風險亦相對較高，有可能出現過敏，血液不符等情況。以輸鐵取代輸血，時間只需數小時，對在職或需照顧家人的女士相對方便。

月經量過多或經期不準時，都會對女士造成困擾。（黃寶瑩攝）

四分三患經血過多患者選擇輸鐵

廣華醫院於2017年10月至2018年10月訪問了院內114名因經血過多而出現缺鐵性貧血的女士，當中75%受訪者願意以輸鐵取代輸血，顯示患者對輸鐵接受度頗高。而114名受訪者中，一人有出疹情況，需要即時暫停輸鐵。診斷結果顯示，114人中有52人患有纖維瘤、23人患有腺肌瘤、39人患功能性子宮出血，後者或需服食調經藥等藥物，前兩者則有機會需要施手術。

梁展華提醒，雖然輸鐵所需時間較短，但並非人人適合，她強調患者必須血壓及脈搏正常，方可選擇輸鐵，否則必須以輸血補充體內鐵質。