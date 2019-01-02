廣華醫院清醒開顱手術減後遺症　腦癇少年切腫瘤時被喚醒測試反應

患腦腫瘤的病人或需要接受開顱手術，惟傳統開顱手術程序，病人需接受全身麻醉，若手術位置處於控制動作的運動區域或語言區域，過程稍有不慎就會影響腦部功能，風險極高。廣華醫院自2015年起引入清醒開顱手術，患者在手術過程中接受局部麻醉，部分時間清醒，有助醫護人員透過患者的反應，測試患者腦部功能，減少腦部受損的情況。有15歲腦癇病人因接受清醒開顱手術，避免切除腦內控制說話能力的位置。

張同學（左）憶述接受清醒開顱手術期間，聽到電鋸聲，然後覺得很痛，連忙向胡日明醫生（右）求救，怎料他卻說「OK」。（劉婉雯攝）

清醒開顱手術期間，病人會先被注射藥物，並進入睡眠狀態，由醫生開顱骨，之後醫生一邊切除腫瘤，一邊喚醒病人做腦功能測試。切除腫瘤後，病人再被注射藥物進入睡眠狀態，然後醫生縫合傷口。

今年15歲的張同學在2017年2月首次腦癇發作，服用藥物後卻未能控制病情，磁力共振掃描顯示他的額葉腦面部運動區域有一個良性腫瘤。由於他擔心術後無法再打籃球，遂在2018年7月接受清醒開顱手術。

病人憶述能聽到電鋸聲 醫生卻說OK

張同學憶述，手術初時麻醉藥物還未生效，聽到電鋸聲，「開刀到快要鋸顱骨時都未睡得着，我聽到電鋸聲，覺得很痛，然後大聲跟胡（胡日明）醫生說我覺得痛。胡醫生跟我說，說痛就ok了，然後我就睡着了。中間醒來做測試，然後再次睡去。再醒來後已身處病房。」

他引述主診醫生向他表示，在進行腦功能測試期間，發現腫瘤附近有個位置控制其說話能力，若他接受全身麻醉，該位置本應一併切除，現在則避開了該位置，十分幸運。接受手術後，他的腫瘤已被切除了九成，可用藥物控制，腦癇發作次數及程度亦較手術前減少，由手術前會一星期發作一至兩次，每次約兩分鐘全身繃緊抽搐，到現在一星期一次，每次約10秒的輕微抖震。

開刀到快要鋸顱骨時都未睡得着，我聽到電鋸聲，覺得很痛，然後大聲跟胡（胡日明）醫生說我覺得痛。胡醫生跟我說，說痛就ok了，然後我就睡着了。 張同學憶述清醒開顱手術初時情況

廣華醫院引入清醒開顱手術，患者在手術過程中接受局部麻醉，部分時間清醒，有助醫護人員透過患者的反應，測試患者腦部功能，減少腦部受損的機會。（劉婉雯攝）

患者感到自己有份參與手術

40多歲的John（化名）在兩年多前，左邊手腳突然失去活動能力，經檢查後，發現腦部運動神經區域附近有一個約乒乓球大小的星形細胞腦腫瘤，由於他熱愛運動，於是接受清醒開顱手術。John表示，手術過程沒任何感覺，他形容為「像是睡覺時，有人打電話給你，然後你迷迷糊糊地對答」。手術前，病人會接受心理輔導，John指，自己當時已豁出去，「叫我成世坐輪椅不如讓我死去」。手術後，他的左邊身體曾短暫出現癱瘓，清醒開顱手術令他覺得自己也有份參與，「很想做好件事」，於是他積極進行物理治療，一星期後已能落地行走，兩星期後正式出院。現在他並無腫瘤復發，像平常人一樣投入生活。

21病人曾接受清醒開顱手術 僅一成有輕微併發症​

廣華醫院自2015年起引入清醒開顱手術，至今185名患腦腫瘤的病人中，有21名曾接受清醒開顱手術，年齡由15至66歲，成功率為100%，約一成病人術後出現輕微併發症。

像是睡覺時，有人打電話給你，然後你迷迷糊糊地對答。 接受清醒開顱手術的阿John（化名）

胡日明醫生指，清醒開顱手術的腦腫瘤完全切除率可達75%，比傳統高17個百分點，病人復原時間也較快。（劉婉雯攝）

術後出現嚴重功能缺陷風險大減

廣華醫院神經外科副顧問醫生胡日明表示，患膠質母細胞瘤的患者較適合接受清醒開顱手術，因腫瘤位於大腦，較易影響腦部功能。他又指，傳統開顱手術越接近重要功能區域，術後越易有嚴重功能缺陷，如喪失語言及行動能力，清醒開顱手術能避免這個情況，兩者術後出現嚴重功能缺陷的機率可相差高達兩倍。此外，清醒開顱手術的腦腫瘤完全切除率可達75%，比傳統高17個百分點，病人復原時間也較快，預計往後病人術後5至7日便能出院。

現時腦部功能測試包括語言能力及執行空間，負責設定及在手術期間進行測試的臨床心理科主管馬文嬌表示，正研究記憶測試及視覺空間測試，更進一步提高手術質素。然而，吸煙或長期咳嗽者、癡肥病人、睡眠窒息症病人、情緒不穩定者或未能接受清醒開顱手術；10歲或以下兒童、中度或以上語言障礙人士、腦部偏癱、小腦有腫瘤的人士亦不適合。