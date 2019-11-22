【區議會選舉2019】廉署白韞六：已接300宗投訴　87宗涉武力脅迫

今屆區議會選舉將於下周日（24日）舉行。廉政專員白韞六今日（22日）發表隨筆提及，就是次區議會選舉，廉署截至昨日（21日）共接獲300宗投訴，其中87宗涉對候選人施用武力或脅迫手段，白韞六形容情況是「前所未有」。他又指，使用武力、脅迫、欺騙等手段阻礙選民投票，又甚或賄選及銷毁或污損選票等均屬違法，最高刑罰為監禁7年及罰款50萬元，重申廉署必定嚴厲打擊所有舞弊及非法行為。

今屆區議會選舉將於下周日（24日）舉行。（資料圖片）

90宗投訴涉候選人虛假陳述

廉政專員白韞六今日發表隨筆，當中提及廉政公署截至本月21日共接獲300宗投訴，當中287宗屬可追查個案，主要涉及90宗發布關於候選人的虛假或具誤導性的陳述；87宗對候選人施用武力或脅迫手段；47宗在選舉中賄賂選民或其他人；37宗在選舉中投票的舞弊行為。

指涉武力或脅迫手段投訴前所未有

白韞六提及，對候選人施用武力或脅迫手段的投訴佔87宗，「是在過往的選舉中前所未有的。」同時提醒市民，根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，使用武力、脅迫、欺騙等手段阻礙選民投票，又甚或賄選及銷毁或污損選票等行為均屬違法，最高刑罰為監禁7年及罰款50萬元。他又指，發布關於候選人的失實或誤導性陳述的投訴，均為非法行為，一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款20萬元。

白韞六再指，最近曾有個別人士提出不同的方式試圖干擾選舉進行，廉署決心維護選舉廉潔公平，必定嚴厲打擊所有舞弊及非法行為；將會和政制及內地事務局、選舉管理委員會、選舉事務處和警方等保持聯繫和溝通。