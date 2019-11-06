再批法庭輕判辱國旗示威者　梁振英：律政司如不上訴應向全國解釋

一名21歲示威者早前在沙田新城市廣場集會期間，涉踐踏國旗並棄於城門河，沙田裁判法院日前裁定一項侮辱國旗罪成立，判處二百小時社會服務令，引起建制陣營不滿，全國政協副主席、前特首梁振英早前已在網上發炮，指判決必定引起全國公憤，律政司必須上訴。 梁振英今 （6日）再於Facebook評論事件，指侮辱國旗案的量刑必須考慮罪行的社會後果，要有足夠阻嚇作用，否則任何國家在香港的國旗都有被踐踏和拋落海的可能，「到時天下大亂」，若果律政司不上訴，要向全國人民解釋。

上月沙田有人將國旗拆下來踐踏塗污，之後丟進沙田公園的水池，再撈起丟進城門河。（羅君豪攝）

梁振英表示，侮辱國旗的狂徒被輕判200小時一案，至今未聞律政司上訴，「我希望我未聽聞上訴只是我消息不靈通」。他強調，任何國家的國旗不僅是一幅布或一張紙，「正如木製的神像代表了一個宗教和這個宗教的信徒一樣，而不僅是木材或紙張」。他質疑示威者踐踏國旗然後拋落海，僅判處200小時服務令，「哪如果有人搶去鄰居的一塊布，放在地上踐踏，然後拋落海，該怎麼判？」

他續指，侮辱國旗的行為已有多宗，量刑必須考慮罪行的社會後果，要有足夠阻嚇作用，以儆效尤；又說侮辱任何國家的國旗，都會引發反制甚至報復行動，「內地人在香港狂徒連串侮辱國旗事件上，至今是非常克制的，他們期待著香港可以自己處理好」。