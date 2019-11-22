養和醫生與女病人發生性關係　專業失當成立　停牌1個月

養和醫院臨床微生物及感染學專科醫生鄧兆暉在2012年，與當時已婚的女病人發展婚外情，二人曾有性關係。鄧兆暉被控1項專業失當，醫委會就此案件在前日（20日）開始展開聆訊，今日（22日）宣布指控成立，判停牌一個月，不設緩刑。

養和醫院臨床微生物及感染學專科醫生鄧兆暉在2012年，與當時已婚的女病人發展婚外情，二人曾有性關係。（李恩慈攝）

女事主腳部感染求診認識事主

案情指，現年36歲的女病人A自2009年開始，因丈夫的情緒問題而萌生離婚想法。2012年，A 因腳部感染到養和醫院求診，被告擔任其中一名主診醫生。同年9月首次覆診後，A與被告到咖啡店喝咖啡及聊天約半小時。至11至12月，二人曾在沙灘上共聚6小時。A承認，從2012年11月開始，與被告的關係「屬婚外情」，到2013年A的丈夫揭發事件並向醫委會投訴，A與丈夫在2015年離婚。

聆訊期間，控方提供多項證據及案例，包括被告與A的親暱對話紀錄，證明二人有親密行為，包括接吻、撫摸等。二人曾向對方說「我愛你」、「我想念你」，而A曾向被告稱「你可以選擇繼續與妻子一起，這會令我受傷，但我會理解你的決定。」另外，A與友人的對話紀錄亦提到，被告與A曾經發生一次性行為。研訊小組主席劉允怡指出，被告明顯沒有避免與A發展不當關係，判專業失當成立。

養和醫院臨床微生物及感染學專科醫生鄧兆暉與女病人發生性關係，被判專業失當成立，須停牌1個月。（李恩慈攝）

袁國勇及被告妻子寫求情信

辯方求情時呈上6封求情信，其中2封來自香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇及被告的妻子。袁國勇在信中提到，曾在港大醫學院教導被告，稱讚他是一名優秀的醫科學生，並曾經在2003年沙士進入淘大花園協助救援。被告的同事亦在求情信中稱，被告是一名熱心的醫生，曾經因病人的財政狀況不佳而主動調低診金。

被告的妻子在求情信中說，與被告經歷婚姻危機後，關係變得更牢固，並已原諒其出軌行為。她形容被告是一名好丈夫、好爸爸，擅於照顧家人。

研訊小組主席：影響公眾對醫生信任

研訊小組主席劉允怡在頒判辭時稱，被告是一名熱心的醫生，並已獲得妻子原諒；但醫生與病人發生不尋常關係不止是二人之間的事，指出案件屬嚴重專業失當，能影響公眾對醫生的信任。他就此案件判被告停牌一個月，不設緩刑，在五星期的上訴期後生效。

劉允怡說，不論醫生與病人的醫患關係是否已經結束，雙方絕不能發生超越界線的性關係，強調對此「零容忍」。他續稱，考慮到被告是一名好醫生，在此案件並沒有利用病人的弱點，而且重犯機會極微，希望判決能夠為其他醫生帶來阻嚇性。