【逃犯條例】張建宗：爭取下周稍後時間開通紅隧　或短暫不收費

自上周有網民發起堵路行動，以達致「三罷」後，紅磡海底隧道收費亭等多項設施被嚴重破壞，其後封閉。政務司司長張建宗今天（23日）在電台節目指，紅隧已完成搜證及檢視的工作，目前正爭分奪秒地搶修，爭取下周稍後時間開通紅隧，而確實時間在下周一晚（25日）會較為確定。 被問到是否會考慮不收費地通車，張建宗指如隧道可以安全地通車，而收費亭未及重開，亦會先行通車，強調即使不收費，也只是短暫的安排，也不排除只是豁免收取部分車輛的費用。

政務司司長張建宗（羅君豪攝／資料圖片）

張建宗在商台節目《政經星期六》表示，政府上周召開了跨部門行動專責小組的首次會議，而「止暴制亂」是各部門工作的重中之重，例如近期正努力重開紅隧。他指，紅隧的天橋受嚴重焚毀，行政大樓也如同戰場，顯示屏幕被打破，政府已爭分奪秒進行工作，如消防及警方本需一、兩日搜證，但壓縮至半日，而昨天政府也聯同隧道營辦商一起檢視損耗情況，現已開始搶修工作。

他指，政府各個部門共派出380人搶修紅隧，包括運輸署、食環署、路政署、民安隊等部門，相關人員正重鋪路面、復修收費亭，政府正爭取下周稍後時間開通紅隧，而確實時間在下周一晚會較為確定。

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如果需要多一日半日，唔排除會靈活安排

被問到政府是否會考慮不收費地通車，張建宗稱，紅隧通車最主要的考慮是安全，而非收費，如果收費亭趕得及復修，可以與通車同步是最理想，「唔使部分時間唔收費」，但如未能同步，「如果需要多一日半日，唔排除會靈活安排」，短暫不收費，他指明白市民關注不收費會造成交通擠塞，但強調即使不收費，也只是短暫的安排，也不排除只是豁免收取部分車輛的費用。

至於運輸署安排、由紅磡或九龍城來往灣仔的特別免費渡輪服務，張建宗表示，這些渡輪使用率很高，在繁忙時間幾乎達100%，因此當局由下周一起會加強服務，現時班次為30分鐘一班，將改為20分鐘一班；目前每艘船只可載280人，就會加開可載400人的大船。