【11.21理大】張建宗：紅隧倘安全通車考慮暫不收費　

因理大衝突事件尚未平息，紅隧至今仍未解封通。政務司司長張建宗見傳媒時指，若能安全通車，可考慮暫時不收費，直至收費亭重建完畢，政府亦會持續提供免費巴士接駁灣仔來往紅磡、九龍城，直至隧道開通。對於今早有學生干擾交通，張建宗稱十分關注，指學生需守法。 此外，教育局局長楊潤雄表示支持學校對相關學生作懲處，認為能助學生明辨是非。

（陳欣彤攝）

張建宗指，截至今天有近千人離開理大校園，當局會繼續努力以和平理性勸喻的手法處理理大事件，呼籲校園內人士盡快離開。對於早前多條道路被堵，張稱跨部門行動小組已快速回應民生交通等問題，當局亦已清理多條道路的路障。

對於今早有人道路，楊潤雄呼籲涉事學生珍惜自己、愛惜他人，因行為非常危險，亦涉嫌違法，家長及老師應作出勸喻。

有學校就事件處分學生，楊潤雄表示支持，稱懲處有助學生明辨是非，盼其他學校同樣正視。他指，學生不應穿校服參與可能違法的活動，又重申學校乃學習的地方，學生不應在校表達政治立場，組人鏈、唱歌、叫口號、派發政治宣傳品等亦應先得校方批准。

有網上謠言指，周一（19日）警車高速駛向人群懷疑發生人踩人，一名就讀基督教中國佈道會聖道迦南的中四生懷疑因此離世。楊潤雄指警方及醫管局已作澄清，事件屬早前一宗自殺案，市民莫被誤導。

對於紅隧至今仍未開通，政府正派員處理障礙物，尹兆堅指近日局勢緩和，不解為何政府還未清理完畢，認為政府不應因通風系統或收費亭受損等技術細節阻礙開通隧道。尹稱市面有臨時收費亭可租借，又建議政府可考慮括免隧道收費，最重要能儘快開通隧道，疏導擠塞多日的東、西隧。