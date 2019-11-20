【11.20理大】建制動員紅隧口清理路障　警察拒讓進入封鎖範圍

理工大學內的示威者與警察衝突仍未平息，附近部分道路仍未通車。 港區人大代表、工聯會會長吳秋北，民建聯陳勇及全國政協委員施榮懷等人，下午與百多名市民來到理大附近打算清理路障，惟遭警方拒絕進入封鎖線範圍，他們遂改為到香港紅磡體育館平台清理及附近一帶垃圾，當中有人視理大為「布景板」，爭相拍照留念，又向警察高舉拇指表示讚揚。

有人視理大為「布景板」，爭相拍照留念，又向警察高舉拇指表示讚揚。（梁鵬威攝）

參與者不停合照留影。（梁鵬威攝）

行動由工聯會會長吳秋北帶隊。（梁鵬威攝）

行動由工聯會會長吳秋北帶隊，他稱在各中群組收集到市民意見，希望一起清潔香港和清潔路障，共同對抗「黑色暴力」止暴制亂。由於警察拒絕他們進入有較多路障的封鎖線範圍，吳秋北最後呼籲群眾沿途離開時清理路面的垃圾。 對於會否效法前立法會主席曾鈺成進入理大勸示威者離開，吳秋北稱他不願再見到有人破壞香港，「佢地肯自首最好，唔想見到警察用佢地嘅方式提佢地（示威者）」。

現場所見，多名市民稱他們是自發來到現場清理路障，他們帶來了勞工手套、掃把和鐵鏟等工具，惟由於紅館附近的路障不多，他們在現場逗留了約15分鐘便往尖東方向離開，期間多人在場拍照，又以理工大學為背景，舉起勝利手勢，又向在場駐守的警察大喊「加油」和「支持你」。