【逃犯條例】曾偉雄指警員佩戴編號屬信任問題　反問記者無戴證

今天是香港主權移交22 周年，特區政府在灣仔會展內舉行慶祝酒會，而反對修訂《逃犯條例》的示威者則在金鐘龍和道和夏愨道一帶與警方對峙。保安局局長李家超被問到，當局是否因為要舉行七一回歸酒會，才要警方驅散場外的示威者時，稱市民有表達言論自由的權利，但表達時要顧及他人的權利和自由，以和平、包容及互相尊重的方法是最好，而他未有回應會否問責下台。 前警務處處長曾偉雄被問到警方的速龍小隊在「6.12事件」中沒佩戴警員編號，稱沒有編號都可以投訴，只要投訴者說出何時、何人被不當處理，「監警會就會識得處理」。

曾偉雄稱監警會就會懂得處理投訴事宜。（彭毅詩攝）

多名政要出席香港回歸22周年慶祝酒會，包括中聯辦主任王志民、全國政協副主席、前特首董建華、梁振英、終審法院首席法官馬道立、立法會主席梁君彥和司局長等。特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊等多名官員離場時，皆迴避記者提問。

多名局長被問及近日修例風波。前警務處處長曾偉雄被問到警方的速龍小隊在「6.12事件」中沒佩戴警員編號，曾偉雄稱，沒有編號都可以投訴，只要投訴者說出何時、何人被不當處理，「監警會就會識得處理」。

至於警員沒有展示編號是否合理，他認為要視乎工作性質，具體答案留待警方回應。他稱，不少民主歐美國家的防暴警察制服都沒編號，又反指提問記者沒有掛上記者證，當記者反駁稱有戴記者證時，他則辯稱「你都冇展示畀我啦，我都相信大家，有個信任係到」。

昨天有撐警集會人士襲擊立法會議員和記者等，曾偉雄稱所有暴力行為都會譴責，因為香港是文明社會，不論任何政治光譜、訴求，都應透過文明方式表達。

多名政要出席七一回歸酒會，包括前特首梁振英及其夫人唐梁青儀。（張浩維攝）

運輸及房屋局局長陳帆表示，政府整個團隊都努力工作，更多與業界、市民和持份者溝通，各司局稍後將有具體工作希望社會向前看，令政府工作做得更好。

公務員事務局長羅智光則稱，公務員會竭盡所能，服務社會及市民，並聆聽各方意見，多溝通，有信心社會可以向前，希望與市民合力推動本港未來發展

行政會議成員羅范椒芬認為，林鄭月娥已展示出誠意，希望社會向前看，政府會虛心聆聽，希望示威人士明白，讓政府有機會溝通，令香港重回正軌。她又說，有人要求撤銷對示威者的控罪是違背法治精神。

被問及與年輕人溝通的問題，教育局局長楊潤雄僅不斷指「今日唔講呢啲」。

反對修訂《逃犯條例》的示威者則在金鐘龍和道和夏愨道一帶與警方對峙；上午七時許，警方展開武力清場行動。（余俊亮攝）