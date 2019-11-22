【逃犯條例】政府宣傳催淚彈擴散有限　14環諮會委員促禁任用

反對修訂《逃犯條例》示威衝突逾五個月未停。警方近月使用大量催淚彈，令大眾關注引帶來的健康風險，以及對環境影響。政府新聞網昨（21日）於Facebook專頁中發表一段名為「睇真D知多D」的一分鐘短片，片中形容「催淚煙基本上是粒子，擴散範圍有限」，並指不會對空氣質素有明顯影響。然而短片一出即引來網民怒轟，更有逾千個「嬲嬲」。 然而，14名由政府委任的環境諮詢委員會現任和已卸任委員，向特首林鄭月娥發出公開信，引用文獻指香港空間狹窄，經常密集和長時間使用防暴劑，包括催淚彈、催淚水劑等，或會對公共衛生產生嚴重的不利影響。委員又要求政府公布安全使用守則，並禁止直接對準個別人士投擲催淚彈等，或隨意向任何人面部噴灑防暴劑。

警方近月使用大量催淚彈，令大眾關注引帶來的健康風險，以及對環境影響。（資料圖片）

近日不少市民反映因吸入催淚煙，致皮膚敏感等問題。政府新聞網所上載的短片未說明是由哪一個政府部分製作，但就在貼文中列出衞生防護中心網頁。短片由兩名主持講解，片中主持指近來很多市民十分關注催淚煙問題，生態環境的角度而言，催淚煙「基本上是粒子，擴散範圍有限」，環保署認為不會對空氣質素有明顯影響。

片中又指，如市民懷疑家居受催淚煙殘留物影響，就應盡快清潔，盡量使用即棄清潔物品，而且要戴上適當的個人防護裝備。受污染的表面一般可以用肥皂水浸濕的布拭抹，但不應使用熱水，因會令殘留物蒸發；另外亦不應使用高壓水槍、掃把或電風扇，避免重新揚起殘留微粒。在清潔完成後，亦要將垃圾妥善包好才棄置。

然而大批網民批評政府寧願製作短片，亦不公開催淚彈成分，並質疑「如果係健康怕乜公開成份呢？」，亦有網民指「已舉報不實言論」。

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政府聲稱催淚彈不會對空氣質素有明顯影響，但7名現任及7名已卸任的環諮會委員，包括中文大學公共衛生及基層醫療學院教授李大拔、鄉郊保育諮詢委員會成員及前環境諮詢委員會主席林健枝等人，今日（22日）就發信關注廣泛使用催淚彈、胡椒噴劑等，對香港公共衛生和環境的影響，而公開信亦傳副本至食物及衞生局局長陳肇始，及環境局局長黃錦星。

公開信中引用研究指出，以攝氏700度高溫使用CS催淚煙，會釋放出俗稱山埃等多種有毒化學物質，亦有文獻記載因在狹窄空間中使用防暴劑等情況下，而出現致命個案。

多名環諮會委員包括李大拔等，發信關注廣泛使用催淚彈、胡椒噴劑等對香港公共衛生和環境的影響。（資料圖片／盧翊銘攝）

公開信中又稱，政府在香港使用的防暴劑，包括催淚彈、催淚水劑及胡椒噴劑，均沒有向公眾公布成分，故要求政府立即評估廣泛使用防暴劑對公共衛生可能造成的影響。信中又要求政府緊急推出措施，包括發布或恢復必要的防暴劑安全使用守則，以明確規管防暴劑在狹窄空間使用、使用期限和數量，並禁止直接對準個別人仕發射或投擲催淚彈及催淚水劑，或隨意向任何人面部噴灑防暴劑。

委員又要求政府以及頒布清晰易明的指引，以保護警察，以及其他需須於集會及示威現場執行職務或事後清理的人士，如何減少曝露於防暴劑的毒素中；並強烈敦促政府尋找其他與公眾有效溝通的方法，為局勢降溫，以減少使用防暴劑。