【逃犯條例】警發逾6000催淚彈　伊院醫護或申手令逼政府披露成分

反修例示威衝突持續5個多月，警方累計發射逾6,000枚催淚彈，幾乎無處無烽煙，催淚彈成分及對人體的影響亦引起公眾關注。一群伊利沙伯醫院前線醫護人員今日（22日）發出公開信，要求食物及衛生局向警方索取催淚煙、胡椒噴劑和顏色水的確實成份，否則會要求局長陳肇始引咎下台，並表明若政府未能釋除疑慮，不排除徵詢法律意見，申請法庭手令要求政府交代有關資料。 局方回應中對公開催淚彈成分不置可否，只引述衞生署及醫管局中毒諮詢中心指，曾檢視醫學文獻及科學研究，沒有發現文獻或研究顯示使用催淚煙而引致二噁英中毒的個案；催淚彈的燃燒時間甚短，所產生的氰化物亦在空氣中很快消散。

警方近月使用大量催淚彈，令大眾關注引帶來的健康風險，以及對環境影響。（資料圖片）

陳肇始曾稱為免影響警方行動 拒公開採購細節

食衛局局長陳肇始早前指，當局在檢視文獻後，得悉催淚彈的一般成份，不過為免影響警方的行動能力，不便公開警方裝備的採購細節。一群伊利沙伯醫院前線醫護今日向陳肇始發出公開信，質問警務處的行動部署，是否凌駕於食物安全和公共衛生；如警務處所使用的「化學武器」對公共衛生和市民健康構成威脅，局方有否機制去審查該批化學武器的成份和安全性。

公開信要求食物及衛生局聯同衛生署和醫管局，向警方索取催淚氣體、胡椒噴劑和顏色水劑的確實成分。若局方未能做到，會要求陳肇始引咎下台。同時，不排除徵詢法律意見，申請法庭手令要求政府交代有關資料，以保障求診市民的健康及員工的職業安全。

伊院充進行化驗

同時，公開信中亦提及，伊利沙伯醫院管理層於本月20日與前線人員開會，院方承諾會就警方釋放的有毒化學污染物質進行樣本蒐集及實驗室化驗，亦會尋求測試山埃（CN）及二噁英（Dioxin）的方法。但信中亦質疑現時警方所採用的催淚氣體成分、產地、素質未明，院方如何調查催淚煙中的有害物質，並確保試驗結果準確，以確保病人和員工安全。

公開信中亦指，有不少職員在工作期間均受催淚煙霧影響而需求醫和休假，要求院方公開相關數字；又指得悉過去幾天有預約的手術服務被取消或延期，要求院方公開原因。

警方近月使用大量催淚彈，惟政府仍未公開催淚彈的成份。（資料圖片）

伊院：將更換冷氣抽風系統濾網

伊利沙伯醫院回覆查詢時指，醫院附近地區於本月18日發生突發事故，懷疑有催淚煙殘留物飄浮至醫院範圍，醫院已即時關閉通風系統停止抽取室外空氣、密封窗戶以及開啟主要入口風閘等，個別病房亦有加設配備高效濾網的流動空氣清新機。醫院在事後參考衞生防護中心就催淚煙發出的資訊及諮詢毒理學專家的意見，並安排有關專家與伊利沙伯醫院各部門的主管在本月20日進行視像會議。醫院日前以水在不同區域進行清潔，為審慎起見，醫院會陸續安排更換醫院冷氣抽風系統的濾網。

食衞局：催淚彈燃燒所產生氰化物 在空氣中很快消散

食衞局回應中未有提及會否公開催淚彈成分，只重申接觸催淚煙後一般可出現的徵狀包括眼睛和其他黏膜有刺痛及灼熱感覺、流眼水、流涎、流鼻水、胸悶、頭痛、噁心、皮膚有灼熱感覺及紅斑等等，通常會在接觸後的短時間內消失。

發言人表示，現時就催淚煙對人體長期健康影響的資料及文獻有限。醫管局資料顯示，有市民在接觸催淚煙後，因身體不適到醫管局轄下急症室求診；曾接觸催淚煙的人士一般出現輕微的呼吸系統和皮膚不適的症狀，並沒有嚴重的身體影響，大部分可以即時出院。

發言人又稱，燃燒有機物都有可能產生不同化學物質，包括氰化物（俗稱山埃）及二噁英，所產生的物質、數量及濃度會視乎燃燒時間、溫度及物質本身而有所不同。衞生署及醫管局中毒諮詢中心曾檢視醫學文獻及科學研究，沒有發現文獻或研究顯示使用催淚煙而引致二噁英中毒的個案，而催淚彈的燃燒時間甚短，所產生的氰化物亦在空氣中很快消散。