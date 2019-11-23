【11.23理大】張炳良呼籲留守示威者離開　稱校長需現身面對各方

理工大學爆發衝突至今接近一周，校園內現時仍有少部分示威人士留守。前運輸及房屋局局長、前香港教育學院校長張炳良今日（23日）出席港台節目《星期六問責》時，呼籲理大的留守人士離開，認為事件能令社會聆聽他們聲音，又導致全球觸目，認為行動目的已經達到。 他又提及，事件超越大學管理層能夠處理的範圍，但坦言校長作為「靈魂人物」，就算未能解決問題，亦需要現身面對大眾。

張炳良呼籲理大留守示威者離開。（資料圖片）

張炳良於台節目《星期六問責》上，提及對理大衝突事件的看法。他稱，事件由社會氣氛、大環境所引發，超越大學管理層能夠處理的範圍。不過他坦言雖然校長未能解決問題，但鑑於身為「象徵、靈魂人物」，需要現身面對各方，更應多與學生溝通。他又指出，大學應鼓吹包容，校長不應「站於某一邊」，於衝突現場應呼籲大家和平解決問題。

呼籲留守者離開

他又呼籲仍在理大校園內留守的人士離開，他表示理解留守者希望藉事件令全球觸目，而現時目的已經達到，加上社會已經聽到他們的不滿聲音，認為留守非解決辦法，不希望形成「極端局面」。張又提及，相信無論警方或留守人士均不希望以猶如「內戰式」的方法解決事件。他又再提及特赦，認為需要小心處理，但可開放討論特赦方式，惟前提不應衝擊法治。

+ 7 + 6 + 5

至於在周日舉行的區議會選舉，張炳良希望能夠順利進行，延期的後果對各方不利，包括各個政黨、港府、北京。他認為今次區選為政治性的選舉，向政府反映社會大眾對事件的看法、香港的最新局勢，相信投票結果會對政府造成壓力 。