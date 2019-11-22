【理大衝突】義務急救出示證件仍被捕　醫生權威期刊撰文斥不人道

國際醫學權威雜誌《刺針》（The Lancet）昨日（21日）刊登了一篇香港外科醫生文德麟（Darren Mann）的投稿、談及理大警民衝突的救援情況。文德麟今日（22日）在記者會上指，理大當日傷者眾多，更有人被「着火」的催淚彈擊中，醫護在傷患現場留到最後照料傷者是應做之事，批評香港警方要求醫護離校並拘捕離校醫護做法有違人道主義，且嚴重偏離國際標準，憂慮寒蟬效應會令義務急救員卻步，要求香港警方直接聯絡他對話，商討日後如何可在合乎國際標準下進行人道救援。

11月17日，理大外示威者與警方發生激烈衝突，示威者投擲燃燒彈，警方以催淚彈、水炮車、橡膠子彈等武力驅散。（羅國輝攝）

理大傷者眾多 燒傷、骨折、防暴彈槍傷

文德麟指，周日（17日）一班醫護入理大施救，並正按傷者緊急情況分三類，交由三個團隊分工救援。他憶述，催淚彈打到人時仍然是「着火」狀態，理大內傷者眾多，包括燒傷、骨折、橡膠子彈槍傷等，而被圍困在理大的人數達數百人。

他說周日晚上約8時半收到消息，指9時前未離開理大者將被定性為「暴動」，惟由於救援工作尚未完成，醫療隊伍經商討後，決定外科醫生、麻醉師、手術室護士等人先撤退，以返回醫院準備接收傷者，其他急救員則繼續留在現場。

斥將醫護急救視為暴動

文德麟認為，當日見到催淚彈滿佈理大、聽到催淚彈及橡膠彈發射的聲音，不難想像警方已視現場為暴動並動用武力，但不能理解為何醫護都會被視為暴動被捕。

他重申，不論傷者的政見或其行為有否出錯，都應先予以救援，而非要求醫護離開未完成救援的傷者，強調醫護在傷患現場留到最後、為傷者提供治療是應該、亦是合乎人道，而非任何政治舉動，對得悉多名醫護及急救員因在理大施援而被捕感到相當震驚。

警方早前在記者會指，在理大的拘捕行動中，有 12 名人士聲稱是自護醫護人員，但是在搜查過程當中，並無發現到他們能夠證明自己有醫護資格。（網上圖片）

醫生即場展示證明 仍以暴動拘留24小時

他撰文中引述醫管局本月19日發表的數據，指約300名來自理大的傷者分別被送往12間醫院，傷勢與水砲車、催淚煙和橡膠子彈有關。而警方在18日晚新聞發布會上斷言他們有情報顯示示威者會偽裝成醫生和急救人員，故必須逮捕以確認身份。惟本港所有醫生都擁有其香港醫學會的註冊詳細信息和身份資料，已知至少5名醫生被警方拘捕並拘留逾24小時。

出席記者會的公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦表示，據她所知，17日晚上8時多，現場部分醫護在得悉警方警告後已嘗試從多個途徑離開理大，甚至經由警方提供的路線離開，亦屢遭警方阻止，「條條路都走唔到」下被捕。她強調，警方拘捕的醫護中，她認識的十多人均能即場提供醫護專業資格的身份證明，如公院或私院醫護證，卻仍雙手被綁上索帶及帶往警署，至清晨才陸續可見律師、前後約24小時才能以被捕者身份保釋離開。她稱，雖然被捕醫護形容在警署內受到禮貌對待，但認為警方以辨別身份為由拘捕醫護及急救員是不合理，對警方做法感到詫異。

警方曾在記者會上指，有人穿上反光衣佯裝醫護，因此作出拘捕。而近兩日離開理大的義務急救員，只要能提供急救證明，就可獲登記身份後放行。

稱醫科生被槍指頭 有傷者心臟一度停頓

馬仲儀直言，衝突升溫，警方對前線救援工作有意見，前線救援將愈來愈困難，提醒醫護若走上前線救援會有被捕風險。她引述一名從6月至今從事急救人員的醫科生經歷，指曾被警察以槍指着頭步行。馬強調，前線接觸到的義務急救員，雖並非專業醫護，但他們的急救知識是專業且有禮。對於有意見質疑為何醫護走到如此前線，她指，衝突中傷者情況愈來愈多，有傷者被催淚彈射中心口而心臟一度暫停，加上交通所限，幸有人在急救才能救回一命。

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醫學界立法會議員陳沛然強調，不論公營，還是私營醫院均曾有人因資料被洩而被捕，令傷者不論是市民還是示威者都不敢求醫，「不敢求醫非基於醫療問題，而是政治問題」，加上曾有人在衝突現場心臟病發，幸有義務急救員而救回性命，他強調「有救護人員是生同死的分別」，而衝突現場為路過受催淚煙影響的人士沖水等基本治療及救助，是專職醫療學生，甚至熱心市民都可做，認為警方不應將義救行為拒之門外。

麻醉科醫生張綺年亦認同指，不少前線急救員雖年輕，卻有急救資格及知識，應對衝突中輕傷傷者的豐富經驗，不應阻止他們助人。

文德麟批評，香港警方有關行動及做法不乎人道主義，遠低於國際慣例，在文明國家中幾乎聞所未聞，憂慮寒蟬效應會令義務急救員卻步，不再為風波中急需救助的傷者提供服務。他要求香港警方直接聯絡他進行對話，商討日後如何在合乎國際標準下進行人道救援。不過馬仲儀回應記者提問表示，據知紅十字會是自行決定進入理大，而非受邀，而首日警方不容許他們直接入校，重申紅十字會人員是經協商（negotiate）後才獲准進理大。

文德麟指，香港紅十字會救援隊伍在理工大學外等候兩小時才獲警方放行，並被限制只可在校園逗留三小時。香港紅十字會今日（22日）澄清，在本月18日及19日進入理大的過程中，並無受到任何延誤、 阻撓或不禮貌對待。而在進入香港理工大學提供服務前，已經與各方（包括警方）商討及協調，並得到各方配合，令急救團隊順利進入校園提供服務。