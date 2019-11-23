【理大衝突】中學校長鄧振強促獨立調查反修例　社會賢達都要反思

警方包圍香港理工大學行動多日，至今仍有示威者留在校內。在衝突後曾進入過理大校園的中學校長會主席鄧振強今日於電台節目中（23日）表示，難以估計理大校園中還有多少名未成年學生，在努力下與近10個年滿18歲的青年作短暫交談，惟最後一批留守校園的青年聽過游說內容後，仍決意留守。 鄧振強又促政府成立獨立調查委員會，審視管治問題，而社會上不同賢達及政府亦要反思。

警方包圍香港理工大學行動多日，至今仍有示威者留在校內。（資料圖片／余俊亮攝）

鄧振強與數十名中學校長與警方取得共識，讓他們由包圍行動後進入理大校園範圍陪同留守示威者離開。鄧振強今日接受商台節目《政經星期六》訪問時表示，昨日（22日）在校園範圍見到的人已非常少。對於有人士指今次反修例風波多年輕人參與反映現時教育有問題，鄧強調不只是教育界問題，社會賢達及政府亦要反思。

鄧又要求政府成立獨立調查委員會，徹查修例事件的成因，不能只單一歸究於教育或政界有做得不好的地方。他又指，有個別學生對理大事件反應較大，故復課當日出現身穿校服學生堵塞鐵路等情況，但經老師輔導後，校園已回復正常授課。他又稱，絕大部分學生都希望學校生活可回復正常；他又呼籲市民明日（24日）區議會選舉中踴躍投票。

鄧又促政府成立獨立調查委員會，審視管治問題，而社會上不同賢達及政府亦要反思。（資料圖片／羅君豪攝）

香港輔導教師協會副主席何玉芬說，要說服留守青年離開，需要有他們熟悉的人去關心他們，令他們感受到被關注及尊重。她認為，如學生犯錯，學校不是立刻從訓導角度處理，而是要去理解學生，和他們傾談。何又認同要成立獨立調查委員會，因是社會共識。

香港心理學會臨牀心理學組主席鄭寶君在同一個節目表示，其組織與社聯等一同輔導學生，至今收到約30宗轉介個案，當中約一半為十多歲至20歲的學生。