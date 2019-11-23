港台兼職女記者被控暴動准保釋　投訴警方延遲醫療服務近18小時

反修例風波未有平息，本周一（18日）香港理工大學一批示威者和警方發生激烈衝突，警方包圍理工大學，其後大批示威者欲營救被困理大的學生，再與警方發生衝突，先後有逾200人被控暴動罪。 今日（23日）再有一名香港電台兼職女記者及一名任職運輸業男子，被控本周一（18日）於油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動，被帶到西九龍裁判法院；兩人毋須答辯，案件押後至明年3月19日。該女記者經律師投訴指，被捕後警方未有警誡下就作出提問，又延遲醫療服務近18小時；惟裁判官認為此事涉及其他司法程序，與本案無關。

11月18日，警方包圍理工大學，示威者多次嘗試離開校園均失敗。（資料圖片/蔡正邦攝）

今日（23日）一名香港電台兼職記者朱梓瑩（20歲）及一名任職運輸業的男子柯俊明（23歲），被控本周一（18日）於油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動，兩人昨日出院後，今早被帶到西九龍裁判法院出庭應訊，控方不反對所有被告保釋外出，案件押後至明年3月19日。

兩人今日毋須答辯，惟控方建議要交1000至5000元保釋金、住在報稱地址、不可離境、交出所有有效的旅遊證件、遵守宵禁令及禁足令，且需每周到警署報到一次。

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投訴警方延遲醫療服務近18小時

其中，案中女被告港台兼職記者朱梓瑩，為嶺南大學學生。朱梓瑩透過律師投訴，指被捕後警方未有警誡下就作出提問，又延遲醫療服務近18小時。朱梓瑩昨日下午4時出院後被帶往將軍澳警署，今早再被帶上法庭。她質疑警方及控方無視法庭命令，希望法庭能記錄在案。主任裁判官羅德泉指，在正常程序下，被告出院後應盡快帶上法庭，惟亦要考慮到法庭的辦公時間。羅德泉認為此投訴與本案無關，牽涉其他司法程序，故不解此投訴有何作用。

港台：拘留當日非上班日

香港電台指，朱梓瑩是港台新聞部兼職記者。最近一次出勤是11月9日。她被拘留當天並非她的上班日，港台新聞部是在翌日，即11月19日早上接獲她被捕的消息。