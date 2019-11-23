【逃犯條例】消息：入境處海關抽調150人　下周加入當特務警察　

示威衝突持續，港府為加強警力，本月14日起委任約100名懲教署人員擔任特務警察。消息指，當局已從入境處及海關，抽調第二批特務警察，涉約140至150人，下周初加入，經四日培訓後，料下周後期投入工作，向警隊提供支援工作，如守護高危建築物，多不會上衝突前線工作。

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有指當局正籌備第二批特務警察，會從入境處及海關中調動逾百人，前者部分隸屬青山灣入境事務中心，曾接受防暴裝備使用訓練，包括胡椒球發射器等；海關人員在學堂訓練均需要接受槍械訓練，按工作需要，部分執勤時會佩槍，如點三八左輪手槍、「雷明登」散彈槍、MP5輕機槍等。

百名懲教署人員本月中率先當特務警察

政府於本月14日公布，警務處處長根據《公安條例》（第245章）第40條，約100名懲教署人員自願獲委任為特務警察，指他們熟悉使用防暴裝備，主要負責守衞警務處處長所指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等，期間將暫時由懲教署以非全職形式借調至警務處。

政府表明，視乎警方人手需要，不排除日後再委任其他香港的紀律部隊人員為特別任務警察，以分擔警隊的壓力。