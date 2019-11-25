【區議會選舉2019．土瓜灣北】梁國雄挑戰失敗　李慧琼得票率新低

今屆區議會選舉多個選區均由泛民候選人跑出，不過民建聯就保住了九龍城區土瓜灣北選區的議席，在當區擔任區議員20年的民建聯主席李慧琼，以343票之差，「慘勝」空降挑戰的社民連「長毛」梁國雄，成功連任。 李慧琼沒有出席點票環節，而落選的梁國雄就指自己有辱使命，未能淘汰在當區當選區議員20年的李慧琼。不過他也指出，大部份現任建制派立法會議員已在區議會選舉中落馬，而李慧琼的得票格局也有轉變，不能奪得大部分票數，故認為香港人已獲得勝利，而民建聯今次在區議會選舉的慘敗，等同於政府的慘敗。李慧琼得票率為55%，是她參選六屆以來新低。

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李慧琼的一幅直幡被人吐口水。 （羅君豪攝）

得票率由八成跌至55%

土瓜灣北選區結果結盅，李慧琼奪得1,881票，而梁國雄就有1,538票，以343票不敵李慧琼。李慧琼沒有出席監票，現場只見其丈夫。李慧琼在土瓜灣北選區「冧莊」四屆，上屆得票率更超過八成，有1,544票，今屆受到梁國雄空降挑戰，得票雖有增加，但得票率就大跌至55%，是她六屆以來最低得票率，比最差時少15個百分點、比最佳一次更少27個百分點。

梁國雄落敗後，現場高呼「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號。對於自己落敗，梁國雄直言：「一個海嘯，未必將所有垃圾清走。」他也直言，認為自己有辱使命，未能淘汰在當區當選區議員多年的李慧琼，又以西餐形容是次結果，「嗰舊牛扒好好食，個湯好好飲」，但他卻成為最後「失水準的甜品」，坦言遺憾。

落選的梁國雄指自己有辱使命，未能淘汰在當區當選區議員多年的李慧琼。（羅君豪攝）

梁國雄指出，李慧琼是北京重點培養的對象，亦是全國政協委員，今次選舉中，李慧琼的得票格局也有轉變，「以前係五比一，佢拎五。」他認為，民建聯今次在區議會選舉的慘敗，等同於政府的慘敗。

他續指，香港人利用七成投票率，表明了港人反對特首林鄭月娥管治及「警暴」的民意，又說今日選舉結果已證明政府認受性，要求林鄭回應五大訴求。

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長毛拉票時斥李「修例風波的始作俑者」

李慧琼早上已打告急牌，指近期社會事件令他們「非常艱難」，而梁國雄就向記者表示甚有信心。李慧琼周日下午會見記者時，遭到梁國雄到場質詢並包圍狙擊，指她是「修例風波的始作俑者」，在場人士又不斷高叫「李慧琼道歉」、「民建聯謝罪」等口號，最終李慧琼只回答幾條問題便腰斬記者會。但她的座駕被梁國雄及其他人阻擋，未能順利離開。雙方擾攘約10分鐘後散去，其後有10架警車駛到現場，之後離去。截止晚上 10時半，土瓜灣北選區共3,430人投票，投票率65%。

位於九龍城區議會的土瓜灣北選區向來是建制派堡壘，李慧琼於1999年首次代表民建聯參選該區即勝出，當時她僅25歲，成為當時香港最年輕的女性區議員，連任至今。