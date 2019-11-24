【區議會選舉2019】長毛狙擊李慧琼　攔車要求就撐修例道歉

今日（24日）舉行的區議會選舉正進行得如火如荼，在九龍城區議會土瓜灣北選區，「冧莊」四屆、已當了該區區議員20年的民建聯主席李慧琼，今屆遇到社民連前立法會議員「長毛」梁國雄空降挑戰，截至下午5時半，投票率高去年一倍至 51.48%。 李慧琼原定下午5時會見記者，回應有關選情問題。但遭到同區競爭對手社民連梁國雄到場質詢並包圍狙擊，指她是「修例風波的始作俑者」，在場人士又不斷高叫「李慧琼道歉」、「民建聯謝罪」等口號。由於現場環境混亂，李慧琼只回答幾條問題便腰斬記者會。但她的座駕被梁國雄及其他人阻擋，未能順利離開。雙方擾攘約10分鐘後散去，其後有10架警車駛到現場，之後離去。

李慧琼（橙衣者）舉行記者會期日，梁國雄（右二）踩場要求她道歉。（羅君豪攝）

李慧琼告急：高投票率前所未見

出戰區議會選舉九龍城土瓜灣北選區的民建聯李慧琼今日（24日）下午5時會見記者，交代今日選情，但遭同區對手社民連梁國雄到場質詢。

李慧琼發言時表示，希望選民踴躍投票，認為這次選舉對香港回復和平及穩定非常重要。她又指出現時不同市民都非常希望透過投票表達意見，今次選舉高投票率是前所未見。但她表示理解社會有不同聲音，難預計票源會對甚麼派別有利。她又指出近期社會事件令他們「非常艱難」，所以很早就開始告急。

腰斬記者會 李慧琼座駕遭梁國雄攔截

李慧琼發言期間，梁國雄及其助選團不斷以擴音器高叫口號， 李慧琼多次表示「呢到太嘈」及「聽唔到你（記者）講嘢」，又指選舉是公平的，對背後的騷擾行為感到極之憤怒，其後更腰斬記者會，並離開現場。但梁國雄及其他人一直跟隨李，在李登上座駕後更阻擋其座駕開出。

梁國雄以揚聲器表示，予李慧琼三分鐘時間回應他的指控，斥她是推行《逃犯條例》修訂的「始作俑者」。梁又稱，有不少媒體曾聯絡他與李一同出席論壇，惟李一直拒絕，要求她「咪隱形，立即道歉」。包圍其間，李的支持者疑不滿梁阻礙私家車駛離，一度與在場人士對罵，過程擾攘長達20分鐘。李慧琼一直未有回應，雙方擾攘一輪後散去。其後有約10架警車駛到現場，開咪要求記者「上返行人路」後離去。

梁國雄及其助選團一度包圍李慧琼的私家車，要求李回答問題。（羅君豪攝）

土瓜灣北選區投票率增至近60%

截至下午5時半，土瓜灣北選區共有2,707名選民投票，投票率為51.48%，比上屆同一時段25.72%高一倍，已超過上屆總投票人數1,983人。李慧琼在過去20年的五次選舉，得票率由七成升至八成，上屆得1,544票，若上屆支持者今屆都投票給她，暫得票仍超過一半可當選。

至晚上7時半，土瓜灣北選區投票人數增至3,078人，投票率為58.5%，相等於李慧琼在上屆得票的一倍。