【區選2019．瀝源】岑子杰擊敗建制對手奪議席：是香港人的勝利

區議會選舉結果出爐，社民連成員、民陣召集人岑子杰負傷上陣，周日他需要撐著拐杖四出拉票，結果他得到3,283票，以840票擊敗競逐連任的建制派公民力量黃宇翰，成為沙田瀝源選區的新任區議員。 岑隨即會見傳媒，感激瀝源的選民，認為證明大家不會放棄在運動中犧牲的青年，「（贏）唔係因為我叻而我配得，而係選民用票投畀青年。」他希望特首林鄭月娥順應民意，放年輕人一馬。岑子杰形容勝選非個人的勝利，而是香港人的勝利，他又稱只是一個開始，希望各區民主派都可以取得過半數議席，亦希望強硬的林鄭亦會順應民意，落實五大訴求。

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岑子杰（右）得到3283票，以840票擊敗競逐連任的黃宇翰，成為沙田瀝源選區的新一任區議員。（盧翊銘攝）

促林鄭月娥放年輕人一馬

民陣召集人岑子杰得到3,283票，而公民力量黃宇翰就得到2,443票，岑子杰以840票擊敗黃宇翰，奪得沙田瀝源的議席。

岑子杰感激該區選民，認為選民為青年做了最負責任的決定，也證明大家不會放棄在運動中犧牲的青年，「我們要還他們一個公道，（贏）唔係因為我叻而我配得，而係選民用票投畀青年。」他希望特首林鄭月娥順應民意，放年輕人一馬。

岑子杰形容勝選非個人的勝利，而是香港人的勝利，他又稱今日只是一個開始，希望各區民主派都可以取得過半數議席，亦希望強硬的林鄭亦會順應民意，落實五大訴求。

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感謝對手促成「君子之爭」

岑提到，2003年民主派因社會反對23條立法大勝，有選民質問民主派有無做稱職的區議員，岑認為民主派需更努力，以證明支持民主的人比支持建制的人更優秀。

他形容對手黃宇翰是一個勤力的區議員，有相當能力，感謝他令今次選舉成為「君子之爭」，今次於長者多的地區勝選，顯示年齡與良心無關，「蛇齋餅糭唔可以填密人嘅良心」，他為瀝源區選民感驕傲。

10月16日晚上，民陣召集人岑子杰在前往民陣大會期間，在鴉蘭里被四至五人以鐵錘襲擊，他倒臥在馬路上，上半身染滿血跡，目光呆滯，傷勢嚴重。 （網上圖片）

岑子杰於10月中遇襲，雖然傷勢已大致康復，但走路仍是一拐一拐，今天也要以拐杖輔助步行。下午1時他在瀝源街市舉行競選巡遊，立法會議員陳志全、社民連黃浩銘現身撐場，而晚上亦有演員王宗堯為他造勢。岑子杰形容今日排隊情況「前所未有咁誇張，史無前例咁多人」。他指今次選舉有如全民公投，為香港過去所發生的事作出裁判，「支持建制就係支持林鄭用催淚彈、子彈鎮壓市民」。

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晚上投票時間結束後，岑子杰指，高投票率對民主派有優勢，但未能準確推測結果，惟他指自6月來，對香港人一直有信心。他稱，由6月開始，香港人已用盡方法去表態，政府聽民意的機會不少，但建制一直說民調結果、遊行人數是不可盡信，他希望今次的投票結果可讓政府無法再迴避民意，希望林鄭月娥尊重民意。他強調，今天只是運動的其中一部分，未來有很長的路要走，希望香港人繼續努力走下去。

至於公民力量黃宇翰今天形容自己為「不太建制的建制派」，但岑子杰參選後，自己便被歸類為藍色，他認為此風氣不太健康，社區應有多種不同色彩，而非只得黃藍。

截至晚上十時半，沙田瀝源累計投票人數為5,759人，全日投票率為67.39%。

公民力量黃宇翰就得到2443票，不敵岑子杰。 （盧翊銘攝）