【11.25理大】再有留守者離開　急救：尋獲時驚恐　或患創傷後遺

周日（11月24日）區議會選舉日的下午，理大留守示威者代表首次見記者，表示仍在校內的人有驚恐焦慮、不肯進食，甚至無法講出完整句子，呼籲警方解封學校，以及校方協助。24日下午有牧師團隊和義務急救團隊進入學校，尋找留守的人，周日晚上到周一（25日）凌晨，有三人離開送院。 其中兩人被義務急救人員尋獲時，表現驚慌、沮喪及有創傷後遺症迹象。義務急救更說，接到消息指有留守人士曾𠝹手，但陪同離開的二人並無此迹象。

11月24日深夜，理大有人離開送院。（歐嘉樂攝）

周日晚11點多，救護人員帶同一名留守人士離開理大校園。據了解，該名留守人士為男性，年齡約26歲，身份證已遺失，已上救護車送往醫院。牧師團隊已跟對方傾談兩個多小時，最後決定離開，離開前親自清潔及收捨好休息的地方，當時只有他一人留在棲息處。

義務急救：曾有人𠝹手

到周一凌晨3點多，再有兩名留守者由義務急救員陪同離開。

二人被義務急救人員尋獲時，表現驚慌、沮喪及有創傷後遺症迹象，二人離校後未有被即時拘捕。有急救人員表示現時大部分人的目光都放在區議會選舉，「無人理過理工大學係咪仲有學生。」

急救人員估計目前最少還有10名留守者在校內，據其團隊收到的消息，有留守人士曾𠝹手，極擔心他們目前的情緒狀態，會繼續盡力搜救。但義務急救人員強調，剛剛陪同離開的二人，並沒有𠝹手痕迹。

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