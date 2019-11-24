【11.24．理大】牧師校內「洗樓」唱聖詩　望以音樂接觸留守者

理大圍城第八日，校園一片空蕩，大部份留守者已離開，剩下小撮隱身各處的留守者。晚上七時許夜幕低垂，校園內響起清徹的歌聲，結他的弦樂在校內迴響，S牧師帶同教友到訪理大，以「洗樓」方式尋找留守者。

高唱聖詩校內遊走

S牧師與約五名教友在校內高唱聖詩，校園內雖未見留守者蹤影，他們仍高聲歌唱，希望將歌聲傳到留守者耳邊。一行六人中，有人手持結他彈奏、有人派發歌詞、其他人則和音，由曾經的「抗爭食堂」走到院舍內，從樓上逐層走到樓下，旋律在梯間迴蕩未曾間斷。

以音樂關心留守者 望助釋放情緒

S牧師表示，近日關注理大的情況，今午教會聚會後，決定與教友到理大歌唱，即使無法直接接觸留守者，但仍希望他們聽見歌聲。他表示，到場歌唱並非要游說他們，而是讓留守者知道有人關心他們，直言「點解躲藏，係因爲恐懼」，直接對話或許不可行，因此寧願音樂先去接觸他們，打開可以對話的門，亦藉此希望可令留守者釋放自己的情緒，「當佢哋知道有人等緊佢哋，就會返出嚟。」

洗樓唱聖詩 望以詩歌「開啟入口」

訪問期間，一行人尚未找到留守者，S牧師直言，無法確定能否找到留守者，只能與團隊逐層「洗樓」，於校園各處歌唱，望以音樂找到他們，「希望小小嘅音樂，令佢哋知道仲有人關心佢哋！」又指「喺最沈寂嘅地方，用一絲既音樂，用詩歌去開啟小小嘅入口。」