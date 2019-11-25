【區議會選舉】建制派大敗　麥美娟田北辰歸咎政府施政、政治因素

區議會選舉結果出爐，建制派於多區區議會大敗，多位具份量的候選人均未能當選，包括身兼行政會議、立法會及區議會的「三料」議員張國鈞、超級區議員周浩鼎等。 其中參選葵青偉盈選區，爭取連任的工聯會麥美娟，以超過1,700票落敗。她於落敗後直指政府施政為敗選原因之一，又表示會就選舉結果作深刻檢討。至於在荃灣愉景區爭取連任的實政圓桌田北辰同樣落敗，他將原因歸咎於政治因素，與新增的選民有關。

麥美娟大敗於公民黨冼豪輝，相差1,700票。（資料圖片）

建制派於今屆區議會中大敗，當中包括多名重量級的建制人物，如參選東涌南選區的民建聯副主席周浩鼎、「三料」議員張國鈞、工聯會副理事長麥美娟、身兼全國人大代表的田北辰及「雙料」議員鄭詠舜。他們均為於各自的選區爭取連任，部分更被政治素人擊敗。

麥美娟：建制派面對不公平對待​

工聯會麥美娟至1994年起擔任葵青偉盈選區的區議員，於今屆區議會選舉僅得3,480票，而其對手公民黨冼豪輝則以5,194票當選，兩者雙差超過1,700票。她於確認落敗後表示尊重選民的決定，認為政府施政為其落選原因之一，而建制派候選人面對的不公平對待亦屬其因。她又稱會就選舉結果作深刻檢討。

田北辰於今屆區選亦告落敗。（資料圖片）

於深水埗南昌北選區爭取連任的民建聯鄭泳舜，以1,747票被公民黨劉家衡所得的2,193票擊敗。他於落敗後同樣稱投票結果被過去幾個月的社會事件所影響，民建聯會檢視自身不足，作出改善。

田北辰：寧願年輕人透過選票發聲

同樣於荃灣愉景區爭取連任失敗的田北辰，今屆選舉得3,804票，而荃民議政的劉卓裕則以4,498票當選。田北辰於落選後同樣指政治因素導致未能吸納年輕選民支持，又指政府不能看輕年輕人的意見，而是次選舉結果則顯示年輕人非政治冷感，寧願他們透過選票發聲。

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而曾經表示對選舉結果有信心、於屯門樂翠選區競逐連任的何君堯，雖然未有到達點票站，仍透過社交網站發帖文，形容是次選舉為「翻天覆地」，而結果同樣異常。而張國鈞及周浩鼎均未有現身於點票站中。