【公營房屋】未來5年料提供9.5萬單位　落後長策目標四成

香港公營房屋短缺，公屋輪候時間屢創新高，政府多次表示希望解決房屋問題。根據運輸及房屋局的文件，未來5年房委會預料合共提供7.17萬個公屋或綠置居單位，及2.37萬個其他資助出售單位，兩者合共約9.53萬個單位。 不過根據《長遠房屋策略2018年周年進度報告》，未來10年的總公營房屋供應目標為31.5萬個，即未來5年應提供逾15萬個單位，換言之，即現時預計的供應量其實未達標，距離目標仍欠約四成。

未來五年預計將有約9.53萬個公營房屋單位落成。（資料圖片）

欠缺6.22萬個單位

運房局向立法會提交文件，交代2019-20至2023-24年度的公營房屋建設計劃。文件指，根據房委會於今年9月的預測，在上述5個年期內，將有合共約9.53萬個單位落成，包括約7.17萬個公屋或綠置居單位，以及約2.37萬個其他資助出售單位。

不過《長遠房屋策略2018年周年進度報告》提到，未來10年的總總公營房屋供應目標為31.5萬個單位，即這5年應有15.75萬個。按此計算，房委會預計的單位數字，仍距離目標6.22萬個，少約39.5%。

文件提到，建屋量的預測受各種不確定因素影響，該5年內的項目大多已通過諮詢及規劃，落成時間表會較確實，但實際時間仍有機會改變；正諮詢及規劃的項目，則更為不確定。至於2024-25年度及以後落成的項目，大部分處於初期規劃及設計階段，項目或有所變動，難以在現階段列出詳細資料和時間表。

文件提到，建屋量的預測受各種不確定因素影響，未來5年內的項目大多已通過諮詢及規劃，落成時間表會較確實，但實際時間仍有機會改變（資料圖片）

白田邨重建計劃延後落成

在公屋建設方面，未來5年合共有71,700伙公屋落成。由於長策目標去年底曾修訂，每年須建成2.2萬伙公屋(包括綠置居)，觀乎未來5年建設計劃，沒有一年的建設量可達標。其中公屋建設量最多的一年是2021/22年，達20,700個單位，建設量最少的一年是2020/21年，只得6,100伙。

至於原定2018/19年可落成的300伙秀明道公屋，延至2019/20年才落成，而白田邨第十一期重建項目涉1,100伙，則延至2020/21年才落成。

白田邨第十一期重建項目涉1,100伙，延至2020/21年才落成。（資料圖片）

2020/21年公屋建設「斷崖式」下跌

值得注意是，2020/21年度的公屋建設量出現「斷崖式」下跌，只得6,100伙，因為皇后山公屋計劃原定於該年度有6,300伙落成，延至2021/22年度才完工。而白田邨重建第十期於2022/23年落成，並由預定提供700伙略增至900伙；大埔第9區的公屋項目亦由過去預定的6,400伙，微增300個單位至6,700。

至於最新公佈的2023/24年度公屋建設計劃，除了西北九龍填海區1號地盤(東)，渉2,600伙，該年度「供應大戶」來自東涌第99區及第100區項目，兩個項目合共提供10,000伙，是近年少區內同一時期有達一萬伙新增公屋單位。

資助房屋未來5年欠21,500伙才達標

此外，房委會未來5年的資助出售房屋整體供應量為23,700伙，計及房協提供2,400個單位，未來5年的資助出售房屋建屋量為2.6萬伙，對比長策建屋目標10年提供9.5萬伙資助出售單位，按比例計未來仍欠21,500伙。

而資助出售房屋的建屋量將於2021/22年，只得東涌第54區項目落成，主是因為渉2,100伙的馬鞍山路項目需延至2022/23年落成。