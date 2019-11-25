定立《禁蒙面法》被裁違憲　政府正式就高院判決提上訴

特首林鄭月娥引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，早前遭高院兩名法官裁定違憲，政府已表明會上訴，並於上周要求法庭法官宣告有關法例仍然有效，或暫緩裁決，惟法官最終只答應暫緩一星期，以讓女政府辦理上訴申請。政府回應稱，現已就原訟法庭的判決及命令向上訴法庭提出上訴，現階段不適宜作出任何評論。

特首林鄭月娥於今年10月4日，以「危害公安」為由，引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，惟即有多名人士就其決定提出司法覆核。高院早前先處理由24名泛民立法會議員，及有「長毛」稱的梁國雄的申請，並指《緊急法》賦予特首權力過大，若以「危害公安」的理由立法而令特首有不受限的權力，認為有違憲之嫌；此外，兩官亦認為《禁蒙面法》的部份條文，對市民作了超乎需要的限制，亦屬違憲。

律政司的代表即稱會就案件提出上訴，又要求法庭准法例仍然有效，或暫緩裁決，惟法官指雖然香港目前情況嚴峻，但未見暴力事件因這個裁決後有增加或變得更嚴重，事實上，極端暴力人士根本有沒有《禁蒙面法》均會犯法，而有關條文確仍有很多可爭議之處， 認為若准繼續讓這法執行，只會帶來更多無休止的爭拗，故拒絕其申請。

但法官亦考慮到政府已準備就案件提出上訴，故准暫緩裁決一星期，以讓律政司可作上訴申請，及辦理相關手續。

案件編號：HCAL2945、2949/2019