【區議會選舉・樂翠】何君堯慘遭滑鐵盧　選民議辦外開香檳慶祝

今屆區議會選舉結果塵埃落定，出戰屯門樂翠選區競逐連任的立法會議議員何君堯，宣告落敗！他於今次選舉中，取得2278票，對手民主黨盧俊宇則得票3474，兩者相差1196票。而出戰同一區的蔣靖雯，則只得49票。

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11月24日投票日，何君堯多度落區拉票並宣布告急，身邊有多名便衣男子簇擁。（曾梓洋攝）

何君堯於FB承認落敗。（何君堯FB）

立法會議員何君堯於個人Facebook承認落敗，得2613票，大敗予對手盧俊宇近1200票。他稱：「今年非常，選舉非常，結果也異常」。當票站主任宣布樂翠選區結果後，得悉何君堯以逾千票之差落敗，在場市民隨即歡呼，並高叫「開香檳！」

成功當選屯門樂翠選區的民主黨盧俊宇表示，對於立法會議員何君堯逾千票之差落敗，投票結果反映何君堯的政治取向、人品及行為不為街坊所接受，直指他煽惑暴力，稱不會忘記元朗721白衣人事件，至今仍未水落石山，亦不會因當選而感自滿及驕傲。

他指出，即使泛民今次取得眾多議席，但此刻仍不忘理大學生、早前被捕及喪失性命的學生，希望往後日子能在議會內外守護更多的年輕人，包括爭取提供適切醫療予受傷的學生，並鼓勵更多年輕人參政。

屯門樂翠區，有十多名市民前往美樂花園何君堯辦事處門外倒啤酒及茶，慶祝他落敗區議會選舉。

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屯門樂翠選區被視為今屆區議會選舉焦點之一，因為現任區議員何君堯的表現過去一直引起不少爭議。一直被指是「西環契仔」的他，外界相信他背後有中聯辦「支持」出選區議會及立法會，惟其言行多次惹火，尤其於反修例風波中，其言論及行徑多次引來外界批評。

何君堯曾捲入7.21事件風波

在7月21日，一班白衣人士到西鐵元朗站一帶用竹枝、棍棒無差別攻擊市民，事件造成至少45人受傷。而網上流傳的一段短片顯示，何君堯於當晚曾與白衣人握手，舉拇指及鼓掌稱讚對方是「英雄」及合影留念。事發後，何君堯稱與襲擊事件沒有任何關係，只不過是「晚飯後送朋友回家，順便路過。」

他又表示自己到哪裡都會和別人握手問候，憑藉自己的知名度被要求合照很正常，但讚揚白衣人「保家衛族」，不過並非支持暴力，卻指「任何人犯法都可以原諒」及反問「為何要與他們割席」。

屯門擺街站遭刀刺

而在區選前夕，何君堯於11月6日早上在屯門啟豐園商場地下擺街站時，遭一名身穿藍色衣服及戴鴨舌帽的30歲無業男子用6吋長黑色長利刀刺中左上胸，根據醫療報告，何君堯傷口位於心臟位置，闊度有2厘米，深度有2.5厘米深，亦有發炎跡象，手術後出院，當時坐輪椅由其他人推出病房，並向記者舉起「OK手勢」，亦有多名警員護送，該案件亦改列「意圖謀殺」。

11月24日投票日，何君堯多度落區拉票並宣布告急，身邊有多名便衣男子簇擁。（曾梓洋攝）

荃灣辦事處多次被毀

何君堯的回應亦激發更多激進示威者「反擊」，其荃灣荃豐中心的辦事處多次被毀，天水圍天華邨和屯門美樂花園辦公室也遭到毀壞。而多所學校師生亦發起聯署，其中何君堯母校皇仁書院的師生發起聯署，譴責何君堯的行為超越任何倫常道德底線，有辱學校聲譽，表示以後不再承認其與母校的聯繫。而擔任嶺南大學校董的何君堯遭到師生及校友聯署指出「何君堯多年來以校董之名發表無數針對學生及社會大眾的仇恨言論，嚴重影響嶺南大學形象，令母校蒙羞。」嶺大亦指何君堯就反修訂《逃犯條例》事件發表的言論與嶺大完全無關，不代表校方立場。

而本身是馬主的何君堯亦令馬會要取消賽事，除了有賽馬及評馬界代表發起聯署，要求香港賽馬會褫奪何君堯的馬會會籍，將其名下賽駒即時退役，一場賽事亦因為有其名下賽駒出賽，引來網民號召要「入場」使馬會大為緊張，並取消該場賽事。

捲「殺無赦」風波

而在反修例風波前，於2017有人在添馬公園舉行「革走戴耀廷吶喊大會」，屏山鄉鄉事委員會主席曾樹和指提倡港獨者「若不認自己是中國人，就是外來人士，必須要殺！」，在台上的何君堯即和應說「無赦」。其後他在回應記者指如果港獨人士顛覆國家，「呢啲人，唔殺咗佢做咩？」又指「殺無赦」的意思是嫉惡如仇。事後何君堯聲稱台上嘉賓發言非他所能控制，又解釋說當時所說的「殺」其實是「煞」，意指「煞停港獨」等。

政治生涯始於鄉事 間接令劉皇發退下

而何君堯的政治生涯始於新界鄉村，他2011年獲選成為良田村村代表後，同年4月獲選為屯門鄉事委員會主席，取代出任該位置四十多年的劉皇發，晉身成為鄉事區議會和新界鄉議局成員，同年出任香港律師會會長。而當年正是他推動修改屯門鄉事委員會規章，禁止鄉委會主席三度連任、禁止曾任村代表的太平紳士自動成為鄉委會當然執行委員，直接使劉皇發不能以當然議員資格，競選連任屯門區議會主席。

何君堯於2012年首次參選，但只獲得10,805票，排名倒數第三落敗。及後於2016年，他以35,657票，較工黨的對手、尋求連任的李卓人多5,508票，成功取得新界西末席，擠身立法會。

屯門樂翠候選人之一盧俊宇有信心當選，惟擔心選情未達標，故於下午起已打告急牌。（鄭秋玲攝）

而在樂翠出的新晉區議員盧俊宇，於2015年成立關注屯門社區民生的「屯門匯思」。

他亦有份成立「JR團隊」並擔任團隊召集人，該組織的目標是透過司法覆核程序，監察政府或機構所作的決定是否合法，當中曾於2017年1月，就政府事前未有諮詣公眾而宣布興建香港故宮文化博物館提出司法覆核。

他於2018年1月，盧俊宇加入民主黨並擔任社區主任，主力服務樂翠區居民，及後於2019年香港區議會選舉正式參選挑戰何君堯。

報稱獨立的蔣靖雯現身拉票。（鄭秋玲攝）