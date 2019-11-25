【區議會選舉】新華社發聲不提勝負　強調止暴制亂仍是最緊迫任務

昨天（24日）舉行的區議會選舉為本港選舉史寫下新一章，民主派屬取得壓倒性大勝，取近逾8成議席，反觀建制派多名競逐連任的立法會議員均「落馬」，只能獲得不足兩成議席。

選舉結果出爐後，官媒新華社報道未提及結果，但指持續數月的社會動盪，嚴重干擾了選舉進程，又稱選舉當日，有亂港分子對愛國愛港候選人進行滋擾。

新華社發文稱，香港特別行政區第六屆區議會選舉24日舉行，25日中午完成計票工作。本屆區議會選舉投票24日上午7時30分開始，當晚10時30分結束。據選舉管理委員會宣布，18個選區452個區議會議席全部產生。

文章指出，區議會是香港地區層次的區域組織，就市民日常生活一般性事務向特區政府提供意見，並參與地區管理事務。本屆區議會選舉是香港修例風波以來第一場全港性選舉活動。

文章表示，過去5個多月中，亂港暴力分子與外部勢力遙相呼應，不斷製造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生髮展受挫。持續數月的社會動盪，嚴重干擾了選舉進程。選舉當日，有亂港分子對愛國愛港候選人進行滋擾。

文章強調，止暴制亂、恢復秩序仍是香港當前最緊迫的任務。

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對選舉結果，官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，投票結果反映了在如何走出當前困局的問題上，香港社會還存在一些情緒，影響了對這個重大問題的系統化思考。

談到建制派時，胡錫進稱，經歷了這次區議會選舉，希望香港的建制派不要灰心，愛國愛港的民眾不要灰心，「只要有選舉，就會有擺動，更何況在當前各種衝擊疊加、形勢很不利的情況下建制派依然獲得了約40%的選票」。

另外，外長王毅今天在日本稱，無論香港區議會選舉結果如何，香港仍是中國一部分，任何試圖搞亂香港或危害香港繁榮穩定的人不會成功。