【逃犯條例】無業漢向警吐口水兼毀警總　官指行為具侮辱性囚10月

今年6月起因反《逃犯條例》條訂而引發連串示威，一名無業漢涉於今年6月26日，與其他示威者圍堵灣仔警署總部期間，向警員吐口水及噴污警署玻璃門被控，他昨承認襲警、刑事毀壞及非法集結等3罪名，案件今（26日）於東區法院判刑。辯方律師求情指，被告因被警踢中手指感痛楚，才向警員吐口水。律師又稱量刑應考慮示威規模、嚴重性，認為應考慮被告個人行為，而非以整個行動作標準。 裁判官香淑嫻直言被告吐口水是污穢、骯髒、卑鄙及傳播細菌，行為是對執法人員的挑戰、具侮辱及挑釁性，法庭不可姑息。被告今（26日）於東區裁判法院被判監禁10個月，及賠償維修費1670元。

被告吳定邦在東區法院承認襲警、刑事毀壞及非法集結等3項罪名。(資料圖片)

官指被告行為衝擊法治

裁判官香淑嫻判刑時稱，被告有不愉快的童年，年少時誤入歧途，有多項刑事記錄，當中兩項涉襲警。香官稱當日示威者用障礙物堵塞出入口，又用雨傘打盾，是癱瘓警方部分功能及衝擊法治，判刑需具阻嚇性，以儆效尤。她指被告犯罪嚴重，使用暴力，應合理預期會與警方發生衝突及造成混亂。

吐口水傳播細菌

她指被告聲稱被警員踢中左手，但又用左手除下口罩，庭上稱「少少痛、無流血」。她指被告亦踢了鐵馬一下，其行為與警員一樣，都是為了發洩不滿。她又指被告吐口水為污穢、骯髒、卑鄙及傳播細菌，行為是對執法人員的挑戰、具侮辱及挑釁性，法庭不可姑息。香官考慮被告認罪，將部分刑罰扣減及同期執行，判被告監禁10個月，及賠償維修費1670元。

被告吳定邦，43歲，報稱無業，被控襲警、刑事損壞及參與非法集結罪。他被指於今年6月26日至27日期間，在警察總部警政大樓東翼側門外，襲擊高級警司麥文禹，損毀正門的玻璃門和玻璃屏，以及參與非法集結。

被告父親是退休警員

大律師黃瑞紅求情時稱，被告4歲時父母離異，父親為退休警員，因父親女友曾以鎖鏈鎖著他，11歲至15歲期間曾獲頒兒童保護令。他17歲首次犯案，律師指其所犯案件性質不太嚴重。惟裁判官香淑嫻即稱，被告近10年有參與勒索、偷竊、串謀詐騙，直言：「都唔輕微喎。」

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噴漆沒造成實際損壞

黃大律師引用「黃之鋒案」及「反東北示威案」，指量刑指引時，指出應考慮示威規模、嚴重性及被告角色。她又稱案發當日有一個大型示威行動，但判刑應考慮被告個人行為，而非以整個行動作標準。黃指被告用噴漆噴污玻璃門，沒有造成實際損壞，他亦願意賠償清潔費。

稱被踢中手感痛才吐口水

黃大律師又稱，當時高級警司麥文禹踢向鐵馬，向被告大叫「Stop」，被告當時正以索帶捆綁鐵馬，手被踢中及感到痛楚，才向警司吐口水。惟香官指出上述部份不在雙方案情內，黃亦不確定警司是否蓄意踢向被告，但指被告沒有作出挑釁性行為。

影片未見被告有反應

就遭警員踢至手痛一事，被告供稱當時蹲低捆綁鐵馬，一名警員向他伸腳，使他左手食指痛，於是除下口罩向警員吐口水。控方播放事發片段，被告承認指向警員，又稱食指受傷，惟片段不見被告有任何反應，控方認為被告非誠實證人。

案件編號：ESCC1903/2019